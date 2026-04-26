Egyéves kistestvérét ölelve halt meg a 3 éves kisfiú: nem tudták őket megmenteni
Letartóztattak egy nőt a háztűz miatt, amelyben egy egyéves és egy 3 éves kisgyermek életét vesztette.
Egy 30 év körüli nőt tartóztattak le a Wolverhamptonban kitört háztűzzel kapcsolatban, amelyben egy egyéves és egy hároméves kisfiú meghalt – a tűzeset kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.
Kylie Westlake, a közvédelmi egység főfelügyelője a következőket mondta: „Ez egy valóban tragikus eset, és gondolataink azokkal maradnak, akik szerették az elvesztett gyerekeket. Megértjük azt a sokkot és szomorúságot, amit ez a szörnyű esemény sok embernek okozott, és nagy lendülettel dolgozunk azon, hogy pontosan kiderítsük, mi történt. A rendőrök letartóztattak egy nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy két gyermek halálát okozta vagy lehetővé tette.”
Két másik gyermek és egy nő már elmenekült a házból, mire a mentőszolgálatok a helyszínre érkeztek. Ez a három személy nem szorult kórházi ellátásra.
A nyomozók bejelentették, hogy a tűzoltósággal együttműködve próbálják kideríteni a tűz pontos körülményeit. A rendőrök jelenleg házról házra járnak, és áttekintik a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit.
A tűz oltása során a tűzoltók légzőkészüléket használva érkeztek az épületbe, és kimentettek két kisgyermeket. Sajnos a mentőszolgálatok legjobb erőfeszítései ellenére sem tudták megmenteni őket, és a helyszínen halottnak nyilvánították őket .
