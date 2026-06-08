Matt Damon Hollywood „könyörtelen” természetéről vallott

Matt Damon tudatosan vett vissza a színészkedésből, mert jól tudja, hogy milyen gyorsan telik az idő. Azóta, amióta édesapává vált, még inkább fontos számára, hogy a családjával tölthesse az időt, mert a gyermekek egy szempillantás alatt felnőnek.

Matt Damon Ben Affleckkel közösen vezetnek egy produkciós céget

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Matt Damon tudatosan vett vissza Hollywoodból

A sármos színész már évtizedek óta él a reflektorfényben, és most először beszélt őszintén arról, hogy milyen hatással volt az apaságára Hollywood „kíméletlen” világa. Matt Damon a GQ magazinnak adott interjút legújabb filmje, a Christopher Nolannel készülő Odüsszeia kapcsán, amelyben a színész Ithaka királyát fogja megszemélyesíteni. Az interjú során kitért arra is, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie az állandó bizonytalanságot övező színészi pályán.

Damon megemlítette, hogy az évek múltával megváltozott a munkához való hozzáállása. „Már kevésbé hajt az a fiatalos bizonyítási vágy, inkább az számít, hogy a saját feltételeim szerint dolgozzak, és a lehető legjobban végezzem a munkám. Sokat gondolok erre, főleg most, hogy a gyerekeim egyre idősebbek: próbálok igazán jelen lenni a pillanatban” – mondta, hozzátéve, hogy nem egyszerű ez számára, részben a természete miatt, részben pedig a színészi szakma kiszámíthatatlansága miatt.

Ez egy bizonytalan és elég kíméletlen világ, mindig azt próbálod kitalálni, mi jön ezután.

Matt Damon 18 éves kora óta van jelen Hollywood világában, akkor kapta meg első szerepét a Pizzavarázs című, 1988-as filmben, majd az igazi áttörést 1997-ben hozta meg a híres Good Will Hunting című film, amelyben Ben Affleck oldalán játszott. A siker után szinte megállás nélkül alakította a híresebbnél híresebb szerepeit. „Azt hiszem, öt éven keresztül folyamatosan munkában voltam, két sporttáskával jártam egyik forgatásról a másikra. Imádtam, amit csináltam, nem akartam leállni. De ott van a színészek bizonytalansága is: mi van, ha egyszer nem csörög többé a telefon?”

Nosztalgikus érzés újra szerepet játszania

A folyamatos filmezés mellett az apaság is új perspektívákat állított fel Damon számára. „Úgy érzem, az apaság sok szempontból könnyebbé tette a munkámat. Azok az érzelmek, amiket régen keresnem kellett, most mindig kéznél vannak” – fogalmazott egy korábbi interjúban.