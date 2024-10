54 éves lett Matt Damon: dögösebb, mint valaha

Matt Damon ma töltötte be az 54. életévét, ennek ellenére kisfiús bája a karrierje kezdete óta mit sem változott. A színész szinte a kamerák előtt nőtt fel, hiszen mindössze 27 évesen ismerte meg a világ a Good Will Hunting című filmben, Robin Williams oldalán. Mára pedig Hollywood legnagyobbjai között emlegetik, miközben karrierje továbbra is egyre felfelé ível.

54 éves lett Matt Damon, de mit sem veszített kisfiús bájából (Fotó: Katie Godowski)

Damon-t kezdetben leginkább drámákban láthattuk, ahol kivétel nélkül nagyot alakított, így az egész világ megismerte a tehetségét. Ezek után több területen is kipróbálta magát és mondhatni mindenhol osztatlan sikert aratott, gondoljunk csak az Ocean's Eleven című akció mozira vagy a Mentőexpedíció című sci-fire. És bár nők ezrei hevernek a lábai előtt, amit karrierje elején kissé ki is használt, hiszen több ismert színésznővel is viszonyt folytatott, végül megtalálta élete párját, aki mellett megállapodott. Matt Damon felesége Luciana Barroso lett, akit bárpultosként ismert meg Miamiban és 2005-ben vett feleségül. És amellett, hogy közel 20 éve remek férj, a színész igazi mintaapa is. A párnak két közös gyermeke van, illetve együtt nevelik Luciana előző házasságából származó lányát is, akik gyakran tartanak híres apukájukkal a premierekre.

Matt Damon és Ben Affleck évtizedek óta barátok

A két színész barátsága egészen gyerekkorukra nyúlik vissza, hiszen egymás mellett nőttek fel, így nem csak számos projekten dolgoztak együtt, de jóban-rosszban is kitartanak egymás mellett. Matt többször is segítette már Affleck-et magánéleti- és alkoholproblémái alatt, és továbbra is együtt dolgoznak. Először a Good Will Hunting-ban, legutóbb pedig az Air - Harc a legendáért című filmben láthatták őket együtt a rajongók.