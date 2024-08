Matt Damon retteg, hogy a legjobb barátja újra inni kezd

Amikor az egyikre gondolunk, óhatatlanul eszünkbe jut a másik. Olyanok, mint a tűz és a víz – Matt Damon türelmes, Ben Affleck viszont indulatos –, így a munka- és a magánéleti kapcsolatuk nem mindig zökkenőmentes.

Matt Damon filmekben és a való életben is összetart Ben Affleckkel Fotó: Getty Images/Hot! Magazin

„Még a legjobb barátoknak is vannak né­zet­el­té­ré­seik” – mondta az In­Touch­nak egy informátor, majd folytatta: „Matt ott volt, amikor a barátja két évtizeddel ez előtt összejött Lopezzel, majd szakítottak, és Ben az italhoz menekült. Amikor pár éve újrakezdték, Damon figyelmeztette Afflecket, hogy felmelegítve csak a töltött káposzta jó, ám Ben nem hallgatott rá, és most el fog vál­ni.”

Matt retteg attól, hogy a legjobb barátja újra inni kezd, emiatt sűrűn hívja telefonon, és gyakran találkoznak is. Az édestestvéreként szereti Bent, és úgy is vigyáz rá.

Matt Damon Ben Affleck legjobb barátjaként mindig féltette Afflecket Lopeztől

Fotó: Northfoto/Hot! Magazin

Ezúttal nem Ben a hibás?

Amikor Ben új házassága kezdett szétesni, Matt azt mondta neki, hogy bármilyen döntést is hoz, ő támogatja, csak arra kéri, hogy fókuszáljon a saját karrierjére is. Aff­leck ugyanis már az első kapcsolatuk idején is túl sok időt áldozott JLo projektjeire, és ez most is így volt. A díva viszont nem tett semmit Benért.

„Damon nem engedi, hogy Affleck karrierje tönkremenjen a privát problémái miatt” – folytatta a bennfentes.

„Ben és JLo már nem is beszélnek egymással, véglegesítették a válási okirataikat. Matt szerint ezúttal nem Ben a hibás.”

Elköltözött a közös házból, amíg Lopez a barátaival nyaralt Európában, majd az előző házasságából született ikreivel ünnepelte az 55. születésnapját Hamptonsban. Ben kihagyta a bulit, helyette vett magának egy villát Los Angelesben.

Matt Damon felesége 20 éve boldog egyetértésben neveli a színésszel három közös lányukat és a Luciana előző házasságából született Alexiát Fotó: Getty Images/Hot! Magazin

Matt Damon dupla kőszikla

Damon 19 éve tartó, kiegyen­súlyozott házasságban él az argentin Luciana Barrosóval. Három lányuk született, Isa­bel­la, Gia és Stella, emellett Matt Luciana lányát, Alexiát is a nevére vette. Ben irigyli a barátját a stabil kapcsolata miatt.

„Szerencsés vagyok, hogy rátaláltam a feleségemre” – mondta Damon néhány éve az Entertainment To­night­nak, majd folytatta: „Szerintem a házasság őrültség, de én imádok Lu­cia­na férje lenni!”