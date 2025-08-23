Elképesztő a hasonlóság Vajna Tímea gyerekei között - Fotók

Mint arról a Metropol beszámolt, hatalmasat fordult a világ idén az üzletasszonnyal, aki évek óta küzdött azért, hogy végre édesanya lehessen. Vajna Tímea nemrég életet adott kislányának, álma ráadásul duplán valósult meg, ugyanis korábban egy béranya segítségével, már egy kisfiút köszönthetett az életében.

Palácsik-Ráthonyi Tímea most először mutatta meg közösségi oldalán kislánya arcát. De a fél évvel idősebb bátyja, Ben is szerepel a képeken. Megdöbbentő hasonlóság van a két gyerek között. Tímea bejegyzésében azt taglalta a követőinek a cuki felvételek mellett, hogy kitűzött célja jóságra és mások megsegítésére nevelni a gyerekeit.

„Jóságra és mások megsegítésére fogom nevelni a gyermekeimet. Utolsó képeken Haileyke szinte egyforma Bennel” - írta bejegyzésében Vajna Tímea.

„Gyönyörűek” – dicsérte a kisgyermekeket Horváth Éva.

„Csodálatosak” – fűzte hozzá Rubint Réka.



