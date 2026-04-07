Erre senki sem számított! Azt hitték, terhes, kiderült az igazság a Házasság első látásra sztárjáról

A brit Házasság első látásra 32 éves sztárjának, Chanita Stephensonnak az életét éveken keresztül egy makacs, egyre súlyosbodó puffadás nehezítette meg. Chanita, sok más nőhöz hasonlóan megszokta, hogy a saját teste miatt mentegetőzzön, és a panaszait egyszerű ételintoleranciának vagy érzékeny emésztésnek tudta be.

A brit Házasság első látásra sztárja évekig egy hatalmas cisztát cipelt a hasában (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

A Házasság első látásra sztárja nem vette komolyan a tüneteket

Sok nő szenved nőgyógyászati problémákkal, sokan nem is gondolnák, hogy az apró tünetek hatalmas bajt is jelezhetnek. Chanita sem gondolta, hogy a folyamatos puffadását egy hatalmas ciszta okozza. „Puffadással küzdöttem, és azt hittem, biztos valamilyen intolerancia, vagy csak érzékeny a gyomrom. Még különböző márkákkal is együtt dolgoztam, étrend-kiegészítőket és tablettákat szedtem. A műsor alatt is előfordult, hogy annyira felpuffadtam, hogy megkérdezték, terhes vagyok-e” – mondta.

A reality sztár azért nem ment orvoshoz, mert attól félt, nem fogják komolyan venni a tüneteit. Ám amikor végül mégis segítséget kért, a vártnál sokkal rosszabb hírt kapott. Az orvos már az első vizsgálatnál jelezte, hogy a hasa rendellenesen kemény, emiatt további kivizsgálást indított el, s felmerült, hogy esetleg daganat áll a háttérben.

Mindez különösen megterhelő volt Chanita számára, édesanyja ugyanis 2023 januárjában, mindössze 47 évesen rákban hunyt el.

Borzalmas volt, hogy most engem vizsgálnak rák miatt. Azt mondták, a ciszta már 14 centis, és lehet, hogy rosszindulatú. Teljesen összeomlottam

– idézte fel.

A betegség annyira megviselte, hogy egy MRI-vizsgálat előtt szó szerint elájult. „Arra ébredtem, hogy nyolc orvos és nővér áll körülöttem, szól a riasztás. A testem egyszerűen feladta” – mesélte.

„Nőként hajlamosak vagyunk háttérbe szorítani magunkat”

Végül kiderült, hogy a puffadást egy 17 centiméteres petefészek-ciszta okozta. Hogy könnyebben elviselje a betegség terheit, Terrynek nevezte el a cisztát, ami korántsem volt ártalmatlan: közel másfél kilót nyomott, és több mint egy liter folyadékot tartalmazott, amely már a belső szerveit is nyomta „Mindig vicceltem, hogy olyan a hólyagom, mint egy 80 évesnek, de aztán kiderült, hogy ez volt az oka” – mondta.