Erre senki sem számított! Azt hitték, terhes, kiderült az igazság a Házasság első látásra sztárjáról
Meglepő dolog állt a háttérben. Megtörte a csendet a Házasság első látásra sztárja.
A brit Házasság első látásra 32 éves sztárjának, Chanita Stephensonnak az életét éveken keresztül egy makacs, egyre súlyosbodó puffadás nehezítette meg. Chanita, sok más nőhöz hasonlóan megszokta, hogy a saját teste miatt mentegetőzzön, és a panaszait egyszerű ételintoleranciának vagy érzékeny emésztésnek tudta be.
A Házasság első látásra sztárja nem vette komolyan a tüneteket
Sok nő szenved nőgyógyászati problémákkal, sokan nem is gondolnák, hogy az apró tünetek hatalmas bajt is jelezhetnek. Chanita sem gondolta, hogy a folyamatos puffadását egy hatalmas ciszta okozza. „Puffadással küzdöttem, és azt hittem, biztos valamilyen intolerancia, vagy csak érzékeny a gyomrom. Még különböző márkákkal is együtt dolgoztam, étrend-kiegészítőket és tablettákat szedtem. A műsor alatt is előfordult, hogy annyira felpuffadtam, hogy megkérdezték, terhes vagyok-e” – mondta.
A reality sztár azért nem ment orvoshoz, mert attól félt, nem fogják komolyan venni a tüneteit. Ám amikor végül mégis segítséget kért, a vártnál sokkal rosszabb hírt kapott. Az orvos már az első vizsgálatnál jelezte, hogy a hasa rendellenesen kemény, emiatt további kivizsgálást indított el, s felmerült, hogy esetleg daganat áll a háttérben.
Mindez különösen megterhelő volt Chanita számára, édesanyja ugyanis 2023 januárjában, mindössze 47 évesen rákban hunyt el.
Borzalmas volt, hogy most engem vizsgálnak rák miatt. Azt mondták, a ciszta már 14 centis, és lehet, hogy rosszindulatú. Teljesen összeomlottam
– idézte fel.
A betegség annyira megviselte, hogy egy MRI-vizsgálat előtt szó szerint elájult. „Arra ébredtem, hogy nyolc orvos és nővér áll körülöttem, szól a riasztás. A testem egyszerűen feladta” – mesélte.
„Nőként hajlamosak vagyunk háttérbe szorítani magunkat”
Végül kiderült, hogy a puffadást egy 17 centiméteres petefészek-ciszta okozta. Hogy könnyebben elviselje a betegség terheit, Terrynek nevezte el a cisztát, ami korántsem volt ártalmatlan: közel másfél kilót nyomott, és több mint egy liter folyadékot tartalmazott, amely már a belső szerveit is nyomta „Mindig vicceltem, hogy olyan a hólyagom, mint egy 80 évesnek, de aztán kiderült, hogy ez volt az oka” – mondta.
A műtétre tavaly szeptember 29-én került sor. Az operáció sikeres volt, és a petefészkének egy részét is sikerült megmenteni, az élmény ennek ellenére vegyes érzéseket hagyott benne. „Nagyon hálás voltam, de közben dühös is, mert anyukámnál nem tudtak így segíteni” – vallotta be. Chanita mostanra kezd visszatalálni önmagához. A betegsége miatt más szemmel néz a közösségi médiában elvárt „minden rendben van” hozzáállásra is, és őszintén beszél a nehézségekről.
Nem hiába mentem keresztül ezen. A fájdalmat szeretném arra használni, hogy másoknak segítsek. Ha azt érzed, valami nincs rendben, menj el orvoshoz! Inkább legyél óvatos! Nőként hajlamosak vagyunk háttérbe szorítani magunkat, pedig, ha halogatjuk, az csak még nagyobb bajhoz vezethet
– fogalmazott a The Sunnak.
