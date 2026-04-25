A 10 napos Jázmint 9 órán át műtötték, mégis visszatért a daganata

10 évente egyszer fordult elő pici babáknál ez a betegség. Daganattal küzd az angyalarcú Jázmin.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.04.25. 18:30
2023 május végén születettek meg az ikrek. Sajnos az egyikük élete azonnal megpecsételődött, ugyanis farkcsont daganattal és húgyhólyag daganattal látta meg a napvilágot. Az orvosok szerint, ilyen 10 évente egyszer, ha előfordul az ilyen pici babáknál.

10 évente egyszer fordul elő ilyen daganat pici babáknál / Fotó: Pixel Photographers / Freepik

„Kislányomnál 10 naposan, 9 és fél órás műtét alatt távolították el a daganatokat. 4 hónap múlva kiderült, hogy áttétes a kislányom” – kezdte könnyeivel küzdve Jázmin szülője a Remény Alapítványnak. 

2023 júniusában egy újabb MR vizsgálat még elszomorítóbb eredményt mutatott. Jázmin testében 7,5x5 és 5x3 cm-es daganatot találtak, valamint a nyakánál 3 csomót.

„A gerinccsontvelőn és a járásidegeken volt daganat, ezért 2023. december 23-án műtétre került sor. Nem tudták eltávolítani a teljes daganatot, csak annyi részét, ami lehetővé tehette, hogy ne bénuljon le. A műtét miatt egyik lába sérült, nem tudja használni, teljesen el vagyunk keseredve.” - tette hozzá reményt veszve.

Jázmint később megműtötték, mivel a gerincoszlopát teljesen kitöltötte a daganat. Az orvosok csak a daganat nagyobb részét tudták eltávolítani. Karziba nevű kemoterápiát kapja, sajnos morfiumra is szükség van mellette vénásan, többféle fájdalomcsillapítóval. 2026.04.06-án kezdődött a második blokkja, de már 1 nap után sajnos 1/5 kiló víz van rajta, légzése még most rendben van, a tüdején nincs víz hála istenek.

A család most segítséget kért, ugyanis Jázminnak 4 testvére van, akiket szintén el kell látnia a szülőknek. Ha segíteni szeretnéd a daganattal küzdő kislányt azt a Remény Alapítványon keresztül teheted meg.

 

