Legyőzte a rákot a fiatal, ötgyermekes édesanya: „Nem volt időm félni”

Első gondolatai a gyerekei voltak, miután 3. stádiumú vastagbélrákkal diagnosztizálták. Nicole Camacho ekkor mindössze 35 éves volt. Ezek voltak nála a vastagbélrák tünetei.

Ezek voltak a vastagbélrák tünetei az édesanyának

„Az életem lepergett előttem. Csak a férjemet és a három gyerekemet láttam magam előtt. A lányom nyolc hónapos volt, amikor diagnosztizáltak. Az első dolog, ami eszembe jutott, hogy mit kell megtennem, hogy jobban legyek a gyerekeimért?” – kezdett bele szívszorító történetébe Nicole.

A vastagbélrák leggyakoribb jelei a hasi fájdalom, puffadás, székrekedés és vérzés. Az édesanya számára ezek a figyelmeztető jelek 2023-ban tartós fájdalommal kezdődtek. Végül pedig nagymértékű fogyásban mutatkozott meg.

„Alul a hasamban, bal oldalon fájdalmat éreztem. Nagyon oldalirányú fájdalom volt, néha az éjszaka közepén keltett fel, az egész testem sokkot kapott” – részletezte tapasztalatait a többgyerekes édesanya, majd hozzátette: „Nem volt időm félni.”

Az orvosi CT igazolta minden baj forrását. Műtétel eltávolították a daganatot és a vastagbelének egy részét. Ezután hat hónap kemoterápia várt rá. Nicole Camacho mára rákmentes. Sőt 13 hetes várandós kismama ötödik gyermekével.

„Csak azt szeretném, hogy az emberek tudják, még egy félelmetes dologban, például rákban sem kell elveszíteni a reményt” – zárta sorait Nicole.