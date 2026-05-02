Figyelmeztet a szívsebész: ez történik a testedben, ha folyékony halált iszol

Egy szimuláció bemutatja, milyen hatással vannak a mindennap fogyasztott italok a szervezetre. A közismert szívsebész, Dr. Jeremy London, csak a folyékony halál kifejezést használja ezekre.

Egy népszerű szívsebész csak "folyékony halálnak" nevezi az üdítőitalokat. Fotó: Virginia Mayo

Nem alkoholról beszél, hanem az üdítőkről és szénsavas italokról, amelyeket saját elmondása szerint teljesen kiiktat az étrendjéből a hosszabb élettartam érdekében. Az orvos ezeket az italokat az alkohol, a dohányzás, a kenyér, a tészta, a finomított lisztek és gabonák mellé sorolta, amelyeket szintén az egészsége érdekében messzire elkerül. Bár elismerte, hogy megfogalmazása részben figyelemfelkeltő szándékú volt, egy szimuláció bemutatja, milyen hatással vannak a szénsavas italok a szervezetre.

A TikTokon megosztott videó azt mutatja be, mi történik a testben egy üdítő elfogyasztása után.

A magyarázat szerint az ital szénsavtartalma és folyékony állaga lehetővé teszi, hogy gyorsan haladjon végig a nyelőcsövön. A buborékok így másodperceken belül elérik a gyomrot. A foszforsav és a koffein fokozza a gyomorsav-termelést, miközben a nagy mennyiségű cukor gyors inzulinválaszt vált ki. A szénsav egyeseknél puffadást vagy böfögést okozhat.

A folyadék a gyomorban terjed és pezseg, miközben a koffein gyorsan felszívódik a gyomorfalon keresztül, és perceken belül bekerül a véráramba. A vércukorszint meredeken emelkedik a magas fruktóztartalmú kukoricaszirup miatt, amely sok üdítőben megtalálható. A vékonybélben további cukrok és koffein szívódnak fel a vérbe, ami gyors energianövekedést okoz, ugyanakkor későbbi visszaeséshez is hozzájárulhat.

A szimuláció szerint az agyban a koffein növeli az éberséget, a koncentrációt és a dopaminszintet, ugyanakkor rövid távon emeli a pulzust és a vérnyomást, míg a szénsav és a savasság egyeseknél refluxot vagy kellemetlenséget okozhat. Bár egyes üdítők nem tartalmaznak koffeint vagy cukrot.

Dr. London a videójában folyékony halálnak nevezte az üdítőket, és azt mondta, hogy egyszerűen ne igya őket senkit. Szerinte az üdítők komoly problémát jelentenek a társadalomban, és ezzel akarta felhívni rá a figyelmet. Hozzátette, hogy a magas kalóriatartalmú üdítők és a bennük lévő cukor miatt sokan észrevétlenül visznek be nagy mennyiségű kalóriát, ami súlyos probléma.