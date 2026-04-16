Három táplálkozási hiba, amit az emberek edzés előtt elkövetnek

A híres fitneszguru, Dr. Amos Ogunkoya, megosztotta azt a három táplálkozási „hibát”, amit az emberek edzés előtt elkövetnek. A sport- és mozgásszakértő 2000, legalább hetente kétszer edző, felnőtt körében végzett felmérést követően nyilatkozott. A felmérés szerint a kávé, a keksz és még a csokoládé is szerepel azon a listán, amit sokan esznek edzőterembe indulás előtt, mivel cukorlöketet ad nekik.

Dr. Ogunkoya azonban elismerte, hogy minden az időzítésen múlik, mivel az említett tényezők mindegyike komolyan befolyásolhatja az ember hatékony edzésképességét, sőt akár az általános teljesítményt és fejlődést is befolyásolhatja.

Bárki, aki fitt próbál maradni, annyi információt talál az étkezéssel kapcsolatban, hogy nehéz pontosan összeraknia, hogyan alakítsa ki az edzésprogramját. Nincs szükség semmi bonyolultra, de sokan a találgatásokra hagyatkoznak, ha a testmozgásról van szó. A klinikán és a sportban általában három fő buktatót látok. Ezek az alultáplált edzés, a gyors cukorpótlásokra való támaszkodás és a rosszul időzített táplálkozás, amelyek mindegyike befolyásolhatja a teljesítményt.

– mondta a szakértő a Daily Star szerint.

A kutatást a Flora rendelte meg a TCS London Marathonnal kötött partnerségük részeként. A felmérés szerint tízből négyen beismerik, hogy fogalmuk sincs arról, hogy az, amit esznek, valóban előnyös-e az edzésük szempontjából. Edzés előtti nassolnivaló kiválasztásakor a legtöbben a gyors energialöketet, a kényelmet vagy a könnyen emészthetőt keresik.

Következésképpen a tészta, az energiaitalok, mint például a Red Bull vagy a Monster, valamint az édességek szerepelnek azon ételek listáján, amelyeket az emberek testmozgás előtt fogyasztanak.

A tanulmány szerint a 18 és 29 év közöttiek majdnem háromszor nagyobb valószínűséggel fogyasztanak cukros italokat. A OnePoll.com-on keresztül megkérdezettek 27%-a azonban rendszeresen éhgyomorra edz. Ennek eredményeként a résztvevők 20%-a rendszeresen tapasztal energiakiesést, további 37% pedig elismerte, hogy ez „néha” előfordul.

A koffein javíthatja a teljesítményt, de az időzítés számít. Ideális esetben 40-60 perccel edzés előtt kell bevenni, nem pedig közvetlenül a kezdés előtt. Az energiaitalok és a cukros rágcsálnivalók rövid távon lendületet adhatnak, de gyakran energiacsökkenés követi őket. A legtöbb ember számára az egyszerű szénhidrátok és a megfelelő hidratáció sokkal hatékonyabbak. Vannak, akik a böjtölés mellett teszik le a voksukat, és ez az edzéstől függően működhet, de a nagyobb intenzitású edzéseknél az alacsony energiaszint általában korlátozza a teljesítményt. A legtöbb ember igyekszik a helyes dolgot tenni, de az edzés előtti energiabevitel apró módosításai is jelentős különbséget jelenthetnek mind az energiaszint, mind az összeredmény szempontjából.

– nyilatkozta Dr. Amos.