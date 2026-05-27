Elesett Magyarország nyugati fele, nagyon durva, ami most ott történik

Többek között a klímaváltozás hatására egyre durvább méreteket ölt Magyarországon is az allergia. A berobbanó hőség hatására a pollenterhelés az ország nyugati felén rendkívül magasra szökött, így rengetegen szenvednek már a tünetektől.

Szerző: Z. H.
Létrehozva: 2026.05.27. 19:40
A növekvő pollenszámok oka, hogy egyszerre több fás szárú, illetve mellettük már egyre több lágy szárú allergén virágpora okozhat tüneteket. A pollenterhelés most az ország nyugati részében keseríti meg leginkább az arra érzékenyek életét. A nagyvárosok közül többek között Zalaegerszegen, Győrben és Sopronban is.

A pollenterhelés alaposan megkeseríti most az allergiások életét / Fotó: r.classen

A pollenterhelés a hét második felében várhatóan ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja országosan magas, a csalánféléké közepes szintet érhet el, az útifűé az alacsony-közepes tartományban alakulhat. 

Az allergiások és az asztmások számára javasoljuk, hogy a vihar ideje alatt tartózkodjanak beltéren és az ablakokat zárják be. A késői virágzású fák, valamint már a pázsitfűfélék és a lágyszárú allergének pollenjére érzékeny allergiások is számíthatnak allergiás tünetekre, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés formájában jelentkezhetnek. Továbbra is jelen van a levegőben a „nyárfaszösz”, ami azonban a tévhittel ellentétben nem okoz pollenallergiás tüneteket, mivel valójában a nyárfa terméséből és annak szél által való elterjedését segítő, üres, levegővel telt, allergén fehérjéket nem tartalmazó részeiből áll 

– figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

Vajon mire számíthatunk a közeljövőben, illetve mit tehetünk, hogy ne keserítse meg az életünket a sok pollen?

A virágzás most több növénynél tovább erősödik, így várhatóan valamelyest rosszabbodhat az allergiások állapota

 – mondta a Metropolnak dr. Mangó Gabriella.

A pollenterhelés valószínűleg tovább növekszik

A családorvos szerint mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy ne alakuljon ki az allergia, illetve ne öltsön elviselhetetlen méreteket.

A bélrendszerünk rendbetételével sokat segíthetünk ezen a problémán. A sok tejtermék például nem tesz jót, ahogy a rengeteg ultrafeldolgozott élelmiszer fogyasztása sem. Félreértés ne essék! Nem vagyok gyógyszerellenes, sőt adott esetben nagyon is szükség lehet rá, ahogy például egy levegőtisztítóra is a lakásban. Ám ne felejtsük, hogy mindez csak a tüneteket csökkenti, nem az okot szünteti meg

 – fogalmazott dr. Mangó Gabriella.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
