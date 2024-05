Virághavazás lesz pünkösdkor - Az allergiásoknak rémálommá válhat az ünnep

A pollenszezon minden évben komoly problémát okoz a virágporokra allergiásoknak és sokan azt gondolják, hogy a kínzó tüneteiket a levegőben szálló fehér szösz okozza. Tényleg ettől tüsszögünk vagy csak egyszerű bosszúságot okoz a hóeséshez hasonló jelenség? Megnéztük, mi is az igazság ezzel kapcsolatban, illetve azt is kiderítettük, hogy pünkösdkor mire számíthatsz, ha pollenallergiád van.

A nyárfa termését körülvevő fehér szöszhöz tapadnak az allergiát okozó pollenek Fotó: illustrissima

Milyen virág ez a fehér szösz?

A nyárfa termése, ami a levegőben száll, de ez a fehér valami üres és csak a nyárfa magvait veszi körül. Valójában nem tartalmaz semmilyen pollent, így önmagában nem okoz allergiás reakciót. A fehér szöszök inkább zavaróak és a virágzást jelzik, de akkor miért gondoljuk, hogy allergiásokra ez a növény veszélyes? A válasz egyszerű: a levegőben lévő virágok porszemei ezekhez a szöszökhöz tapadnak, amely viszont tényleg allergiás tüneteket okoz. A pollenek szabad szemmel nem láthatók és nagy részük, főleg a szélbeporzású növényeké allergén hatású. Elsősorban a szénanátha kellemetlen tüneteiért felelősek, de bőrgyulladásokat is okoznak.

Számos virág pollenje megtölti a levegőt tavasszal Fotó: Pexels.com (illusztráció) / Engin Akyurt

Az Nemzeti Népegészségügyi Központ előrejelzése szerint ebben a tavaszi időszakban van a legtöbb pollen a levegőben. Pünkösdkor leginkább ezen növények virágporai okozhatnak náthaszerű tüneteket a pollenallergiában szenvedőknek, különösen szombaton, amikor napos, meleg időre kell készülni. Vasárnap már esős, borús idő várható, ám ekkor fellélegezhetsz, ha allergiás vagy - derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

A tölgy és eperfafélék pollenkoncentrációja országos szinten közepes, a nyír, a platán, a fűz és a diófélék pedig magas koncentrációban vannak a levegőben. Csökkenő mennyiségben található a ciprus- és tiszafafélék, illetve a bükk virágpora. A pázsitfűfélék, a fenyő, a fűz pollenkoncentráció tartalma pedig már emelkedik. A viharok hatására a levegőben levő a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja megváltozik és a nagyobb pollenek szétesnek. Ezért az apró részecskék mélyebben jutnak be a tüdőbe és hevesebb reakciót válthatnak ki az allergiára érzékeny embereknél. A NNK azt javasolja, hogy viharosabb idő esetén mindenképpen zárjuk az ablakokat, hogy minél kevesebb pollen kerüljön be az emberi szervezetbe, még zárt térben is.

Az országos térképen látható a pollenszint emelkedése a különböző országrészekben Fotó: időkép/pollen

Mit tehetsz, ha allergiás vagy, hogyan akadályozhatod meg a tünetek kialakulását?

Az allergiás tünetek nagyon sok kellemetlenséget okoznak. Ha lehet, első körben a kezelőorvosodtól kérj tanácsot a tünetek enyhítésére. A megelőzéshez pedig figyeld a pollennaptárt és ha magasabb a koncentráció a levegőben, akkor lehetőleg kevesebbet tartózkodjanak a szabadban. Időben kezdd el a gyógyszert szedni, ha szükséges. Naponta moss hajat, az autóban rendszeresen cseréld a pollenszűrőt, sűrűbben váltsd az ágyneműdet és a mindennapi ruházatodat is. Ha súlyos az allergiád, viselj FEP2-es vagy 3-as maszkot.