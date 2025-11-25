RETRO RÁDIÓ

A darknet veszélyeire figyelmeztetnek: egyre több fiatal juthat hozzá az illegális piacterekhez

A kiskorúak számára minden, ami tiltott és nem nekik való, az izgalmas, és ez nincs másképp az online térben sem.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.25. 12:00
Módosítva: 2025.11.25. 12:58
Darknet internet gyermekvédelem

A fiatalkorúak számára a darknet veszélyei ugyanúgy elérhetővé válhatnak a kontrollálatlan online térben, ha nem figyelünk rájuk. Az internet kevés százalékát használjuk a hétköznapjainkban, viszont léteznek olyan rejtett és titkosított darknetes platformok, amik a fiatalkorúak számára nemcsak ismeretesek, hanem könnyen elérhetőek, alaposan utánajárást követően.

alt=A darknet veszélyei a fiatalokat sem kerülik el
A darknet veszélyei a fiatalokat sem kerülik el Fotó: unsplash.com/Illusztráció

A darknet veszélyei komoly kockázatot jelentenek a fiatalok számára

A darknet egy olyan rejtett része az internetnek, amelyet csak speciális eszközökkel, úgymint Tor böngészővel érhetünk el, ugyanakkor megfelelő óvintézkedések nélkül komoly biztonsági kockázatot jelenthet. Leginkább információcserére használják a felhasználók. A darknetnek azonban számos törvényes felhasználási módja is van, például az újságírók, aktivisták, kutatók és a cenzúrától sújtott országok lakói gyakran innen kommunikálnak biztonságosan. A BBC vagy a New York Times saját felületeket is működtetnek rajta anonim bejelentések és publikációk számára. 

Mindezek mellett számos olyan illegális piactér is elérhető lehet a fiatalok számára a darkneten, ami veszélyt és kockázatot is rejthet magában, ezekben benne foglaltatnak a csalások, adatlopások, fegyver- és drogkereskedelem, erőszakos anyagok és Red Roomok, bár ezekhez gyakran zárt, meghívásos csoportokban résztvevő személyek férnek hozzá. 

A kiskorúak számára minden, ami tiltott és nem nekik való, az izgalmas, és ez nincs másképp az online térben sem. Ha egy kiskorú felnőtt jelenléte nélkül használja a tartalmakat bizonyos platformokon, mint YouTube, TikTok, akkor az később a viselkedésére és a mentális állapotára is kihathat akár hosszú távon. Gyakran félrevezetik őket és bajba is kerülhetnek, így pillanatok alatt szembejöhet velük egy olyan illegális tartalom, ami traumatizálja őket – írja a BEOL. 

Ebben az esetben érdemes a gyermekkel nyíltan beszélni az online tér nyújtotta lehetőségekről és veszélyekről úgy, hogy a gyermek is könnyen megértse és elfogadja, hiába van otthon, mégsem lehet kellően biztonságban a kontrollálatlan cybervilágban. Bátorítsuk a gyermeket, hogy merjen kérdezni, illetve idővel kritikusan gondolkodni, vagyis nem mindent elhinni, amit lát.

Bővebb információért kattints az alábbi videóra!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
