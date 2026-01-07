Fotókon mutatta meg Orbán Viktor: innen irányítják a hóhelyzet kezelését
Eddig nem látott képeket mutatott a miniszterelnök az irányítóközpontból.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy Orbán Viktor személyesen ment el az Operatív Törzs irányítóközpontjába, ahol a hóhelyzet elleni védekezést irányítják.
Orbán Viktor: Az Operatív Törzs munkában
A miniszterelnök most egy fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán. Képeken mutatta meg, hogy zajlik a munka az Operatív Törzs irányítóközpontjában.
Az Operatív Törzs munkában. A védekezés szíve közepe: innen irányítjuk a hóhelyzet kezelését
- fűzte a bejegyzéséhez a kormányfő.
