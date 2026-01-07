Fotókon mutatta meg Orbán Viktor: innen irányítják a hóhelyzet kezelését

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Orbán Viktor személyesen ment el az Operatív Törzs irányítóközpontjába, ahol a hóhelyzet elleni védekezést irányítják.

Orbán Viktor: Az Operatív Törzs munkában

A miniszterelnök most egy fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán. Képeken mutatta meg, hogy zajlik a munka az Operatív Törzs irányítóközpontjában.

Az Operatív Törzs munkában. A védekezés szíve közepe: innen irányítjuk a hóhelyzet kezelését

- fűzte a bejegyzéséhez a kormányfő.