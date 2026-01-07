Orbán Viktor felkerekedett: személyesen ment ellenőrizni a védekezést - Videó
A miniszterelnök az irányítóközpont felé vette az irányt.
Mint azt korábban megírtuk, Orbán Viktor a szerdai kormányülésen meghallgatta Pintér Sándort, az operatív törzs vezetőjének beszámolóját a hóhelyzetről.
Orbán Viktor: Irány a központ!
A miniszterelnök ennek kapcsán most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Orbán Viktor útnak indult, hogy személyesen ellenőrizze azt az irányító központot, ahonnan a hóhelyzet kivédéséhez szükséges döntéseket meghozzák.
Hóhelyzet. Irány a központ!
- írta a videóhoz a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre