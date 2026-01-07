RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor felkerekedett: személyesen ment ellenőrizni a védekezést - Videó

A miniszterelnök az irányítóközpont felé vette az irányt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 16:51
Módosítva: 2026.01.07. 16:56
hóhelyzet Orbán Viktor védekezés

Mint azt korábban megírtuk, Orbán Viktor a szerdai kormányülésen meghallgatta Pintér Sándort, az operatív törzs vezetőjének beszámolóját a hóhelyzetről.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor személyesen ment ellenőrizni azt az irányító központot, ahonnan a hóhelyzet kivédéséhez szükséges döntéseket meghozzák Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor: Irány a központ!

A miniszterelnök ennek kapcsán most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Orbán Viktor útnak indult, hogy személyesen ellenőrizze azt az irányító központot, ahonnan a hóhelyzet kivédéséhez szükséges döntéseket meghozzák.

Hóhelyzet. Irány a központ!

- írta a videóhoz a kormányfő.

 

