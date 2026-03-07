- Deutsch Tamás: Ami történt, az nettó politikai banditizmus
Reagált Zelenszkij fenyegetésére Jaber: Maradjon meg a tisztelet
Ezt mondta Jaber az ukrán zsarolás kapcsán. A magyar kormány a mai napon tartja debreceni Háborúellenes Gyűlését, ami Orbán Viktor elmondása szerint a Holdról is látszani fog.
A Háborúellenes Gyűlés egyik legfontosabb témája lesz a Barátság kőolajvezeték elzárása és Zelenszkij fenyegető üzenete a magyar emberek felé. Szijjártó Péter a minap, a budapesti ukrán nagykövetség előtt tartott tüntetésen elmondta, hogy Magyarország energiabiztonsága nem alku tárgya. A mai találkozón pedig több ismert politikus fejti majd ki véleményét a jelenlegi helyzetről. De a debreceni Háborúellenes Gyűlésen hírességek is részt vesznek, és ők sem titkolják a véleményüket. Jaber a Borsnak arról számolt be, hogy nem kellene az energiaellátással fenyegetni egy országot.
Jaber a békét jött keresni és a Háborúellenes Gyűlésen meg is találta
Ha valaki körülnéz a világban, akkor látja, hogy nem olyan rózsás a helyzet. Én keresem a békét, a szeretetet és itt sikerült megtalálnom. Magyar emberként fontos számomra, hogy tisztában legyünk a következő lépéssel népként
– mondta a rapper.
Az ukrán elnök, Zelenszkij fenyegető üzenete népharagot váltott ki a magyar emberekben. Jaber is ledöbbent, amikor megtudta, hogy pontosan hogyan is fogalmazott a politikus. „Nem kellene a magyar embereket fenyegetni. Orbán Viktor a legnagyobb főnök, ha őt fenyegeted, akkor úgy érzem, hogy engem is fenyegetsz. Nem szabadna így beszélni, maradjon meg a tisztelet inkább” - fogalmazott Jaber.
