Reagált Zelenszkij fenyegetésére Jaber: Maradjon meg a tisztelet

A Háborúellenes Gyűlés egyik legfontosabb témája lesz a Barátság kőolajvezeték elzárása és Zelenszkij fenyegető üzenete a magyar emberek felé. Szijjártó Péter a minap, a budapesti ukrán nagykövetség előtt tartott tüntetésen elmondta, hogy Magyarország energiabiztonsága nem alku tárgya. A mai találkozón pedig több ismert politikus fejti majd ki véleményét a jelenlegi helyzetről. De a debreceni Háborúellenes Gyűlésen hírességek is részt vesznek, és ők sem titkolják a véleményüket. Jaber a Borsnak arról számolt be, hogy nem kellene az energiaellátással fenyegetni egy országot.

A Háborúellenes Gyűlésen, Jaber nem kertelt: kifakadt Zelenszkij fenyegetésére (Fotó: Kaiser Ákos)

Jaber a békét jött keresni és a Háborúellenes Gyűlésen meg is találta

Ha valaki körülnéz a világban, akkor látja, hogy nem olyan rózsás a helyzet. Én keresem a békét, a szeretetet és itt sikerült megtalálnom. Magyar emberként fontos számomra, hogy tisztában legyünk a következő lépéssel népként

– mondta a rapper.

Az ukrán elnök, Zelenszkij fenyegető üzenete népharagot váltott ki a magyar emberekben. Jaber is ledöbbent, amikor megtudta, hogy pontosan hogyan is fogalmazott a politikus. „Nem kellene a magyar embereket fenyegetni. Orbán Viktor a legnagyobb főnök, ha őt fenyegeted, akkor úgy érzem, hogy engem is fenyegetsz. Nem szabadna így beszélni, maradjon meg a tisztelet inkább” - fogalmazott Jaber.



