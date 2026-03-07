RETRO RÁDIÓ

Reagált Zelenszkij fenyegetésére Jaber: Maradjon meg a tisztelet

Ezt mondta Jaber az ukrán zsarolás kapcsán. A magyar kormány a mai napon tartja debreceni Háborúellenes Gyűlését, ami Orbán Viktor elmondása szerint a Holdról is látszani fog.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.07. 10:14
jaber Háborúellenes Gyűlés háború

A Háborúellenes Gyűlés egyik legfontosabb témája lesz a Barátság kőolajvezeték elzárása és Zelenszkij fenyegető üzenete a magyar emberek felé. Szijjártó Péter a minap, a budapesti ukrán nagykövetség előtt tartott tüntetésen elmondta, hogy Magyarország energiabiztonsága nem alku tárgya. A mai találkozón pedig több ismert politikus fejti majd ki véleményét a jelenlegi helyzetről. De a debreceni Háborúellenes Gyűlésen hírességek is részt vesznek, és ők sem titkolják a véleményüket. Jaber a Borsnak arról számolt be, hogy nem kellene az energiaellátással fenyegetni egy országot.

háborúellenes gyűlés jaber
A Háborúellenes Gyűlésen, Jaber nem kertelt: kifakadt Zelenszkij fenyegetésére (Fotó: Kaiser Ákos)

Jaber a békét jött keresni és a Háborúellenes Gyűlésen meg is találta

Ha valaki körülnéz a világban, akkor látja, hogy nem olyan rózsás a helyzet. Én keresem a békét, a szeretetet és itt sikerült megtalálnom. Magyar emberként fontos számomra, hogy tisztában legyünk a következő lépéssel népként

– mondta a rapper.

Az ukrán elnök, Zelenszkij fenyegető üzenete népharagot váltott ki a magyar emberekben. Jaber is ledöbbent, amikor megtudta, hogy pontosan hogyan is fogalmazott a politikus. „Nem kellene a magyar embereket fenyegetni. Orbán Viktor a legnagyobb főnök, ha őt fenyegeted, akkor úgy érzem, hogy engem is fenyegetsz. Nem szabadna így beszélni, maradjon meg a tisztelet inkább” - fogalmazott Jaber.


 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu