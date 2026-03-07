„Nagyon hálás vagyok, hogy ő a vezetőnk" - Ezt mondta Emilio Orbán Viktorról

A debreceni Háborúellenes Gyűlésen személyesen nem tudtak részt venni, mégis egyértelműen jelezték: teljes szívvel a patrióták mellett állnak. Jellinek Emilio és felesége, Tina a Mandiner háttérműsorában beszélgetett Szabó Zsófival és Lentulai Krisztiánnal, ahol a háború, a világpolitikai feszültségek és a közelgő választás tétje is szóba került. A beszélgetés különösen aktuális, hiszen az elmúlt napokban komoly visszhangot váltott ki, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kemény hangvételű üzenetet fogalmazott meg Orbán Viktor felé - írja a Bors.

Jellinek Emilio és Tina világosan jelezték, hogyan döntenek majd áprilisban (Fotó: Mandiner)

Emilio és Tina a békében hisznek

Emilio a műsorban hangsúlyozta: számára a béke nem politikai jelszó, hanem személyes ügy is:

Én egy békeszerető ember vagyok a családommal együtt. A békében hiszek. Van egy jövőképem: szeretek koncertezni, a családommal lenni, békében és biztonságban élni. Nekem nagyon fontos, hogy kiálljak a béke mellett

– fogalmazott az énekes. Felesége, Tina ezután arról beszélt, hogy a háború kérdése még a hétköznapi beszélgetéseket is egyre inkább megosztja: „Mi is azt látjuk, hogy vannak, akik teljesen tagadják, hogy háborús helyzet van, és vannak, akik átlátják a veszélyt. Ez borzasztóan közel van hozzánk, és nem értem, miért dugják homokba a fejüket az emberek. Sokszor még baráti társaságon belül is vitát szül, ha szóba kerül ez a téma” – mondta őszintén.

Emilio és Tina a gyerekeik jövőjét is szem előtt tartják (Fotó: Bors)

Orbán Viktorról is vallottak

Szerintük a helyzet súlyosságát már nem lehet figyelmen kívül hagyni: „Szemmel látható, hogy a háború nem játék. Olyan mértékben durvult el a helyzet, amit korábban nem igazán tapasztaltunk”– vallotta be a házaspár. Szabó Zsófi a beszélgetés során felidézte a közelmúlt dubaji incidensét is, amikor több ezer magyar rekedt külföldön az iráni háború miatt. Mint mondta, az eset jól mutatta, mennyire feszült a világpolitikai helyzet, ugyanakkor kiemelte, hogy a magyar konzulátus és az állam minden segítséget megadott az érintetteknek.

A műsorban szóba került Orbán Viktor szerepe is. Emilio szerint Magyarországnak most különösen fontos az erős vezetés:

Magyarországnak egy ilyen erős vezetőre van szüksége, mint Orbán Viktor. Ő előre látta, hogy mi jöhet, nagyon résen volt. Nagyon hálás vagyok, hogy ő a vezetőnk

– mondta nagy hálával.