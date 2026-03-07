- Gönczi Gábor a Háborúellenes Gyűlésen: Még sokkal fontosabb, hogy itt legyünk
Orbán Balázs az ukrán aranykonvojról: Ilyen durva történet nem volt a rendszerváltozás óta
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Balázs.
A mai napon Debrecenben kerül megrendezésre a Háborúellenes Gyűlés, az eddig legnagyobb. Még az esemény kezdete előtt a Patrióta riportere Orbán Balázst kérdezte az ukrán aranykonvojról.
Közben pedig az is kiderült, hogy az elfogott ukránokat egy, a Tisza Párthoz köthető ügyvédi iroda védi - írja a Bors.
Erről Orbán Balázs úgy fogalmazott:
Ez egy elég durva történet, ilyen nem nagyon volt a rendszerváltozás óta. Nekünk is csak kérdéseink vannak: hogy lehetséges az, hogy Magyarországra érkezett ilyen mennyiségű valuta, ilyen mennyiségű arany? A pénzügyi nyomozók tudomása szerint ez nemcsak egy egyszeri szállítmány volt, hanem az elmúlt hónapokban folyamatosan érkeztek Magyarországra.
Majd ezzel kapcsolatban feltett több kérdést is:
Miért szükséges ezt beszállítani Magyarországra? Kinek az érdekében, hova szállították ezt a mennyiségű pénzt? Mi köze van az ukrán háborús maffiához? Miért kellett ukrán nemzetbiztonság volt tábornokának vezetnie?
