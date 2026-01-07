Orbán Viktor: Jelentés a hóhelyzetről és a védekezés állapotáról - Videó

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor az extrém időjárási körülmények miatt már napokkal ezelőtt döntött az Operatív törzs felállításáról. Az igazi tél pedig már megérkezett hazánkba, emiatt a védekezésért felelős szerveknek már volt is feladatuk.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Jelentés a hóhelyzetről és a védekezés állapotáról

Orbán Viktor a mai kormányülésen meghallgatta a hóhelyzeti védekezésért felelős Operatív törzs vezetőjének, Pintér Sándornak a beszámolóját. A belügyminiszter a következőket mondta:

Miniszterúrnak jelentem, hogy az operatív törzs felállt, Magyarországon ma elzárt település nincs. Összesen 883 munkagép látja el ezt a feladatot. Ennek a feladatnak a keretében 91 ezer tonna útszóró sót és két millió liter kálcium C12-es oldatot szórtunk szét. Az ellátási rendszer működik. A mentők jelentése alapján 20-25 százalékkal növekedett a balesetek száma, sérüléses baleseteknek a száma. A kórházaknál átlagosan, szintén 25 százalékkal nőtt az ellátási igény. A rendészeti szervek jelentős létszámmal vettek részt. A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet, tűzoltás, műszaki mentések területén 323 fővel. A rendőrség összesen 95 intézkedést foganasított a hóhelyzet miatt, 1656 fő volt kint az utakon és a szolgálati gépjárműveknek a száma 823 fő volt

- tájékoztatott a Belügyminiszter, aki hozzátette, bevezették a füstölő kémény ellenőrzését, ott ahol egyedülélő emberek laknak, és nem füstölt a kémény.

- írta a közösségi oldalán közzétett videójához Orbán Viktor.