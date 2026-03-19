Ilyenre még nem volt példa! Szokatlan dolog történt Katalin hercegnével egy rangos eseményen

Katalin hercegné ismét kifinomult bájáról tett tanúbizonyságot. Hogyan is lehet reagálni, ha a walesi hercegnére ráugrik egy 3 éves, izgatott kislány? Katalin ezt is tudta – közölte a People.

Ilyen még nem volt! Katalin hercegnének különleges élményben volt része Fotó: Rob Newell - CameraSport / Getty Images

Ilyen még nem volt! Katalin hercegnének különleges élményben volt része

Édes jelenetek játszódtak le a Szent Patrik-napi felvonuláson, amiket a walesi hercegné meg is osztott közösségi oldalán. Katalin hercegné nevetett, míg az ír gárdában szolgáló katona 3 éves kislányát fogta a kedves pillanat során. Ő ugyanis hatalmas izgatottsággal ugrott rá a hercegnére, aki kicsit sem volt megilletődve a pillanatban. Vagy legalábbis jól rejtette meglepettségét...

Vienna, Mills őrmester lánya alig tudta visszafogni az izgalmát, amikor Katalin lehajolt hozzá köszönni. A hercegné megkérdezte a kislánytól, mennyire izgatott, amire ő megpördült és többször ugrált is örömében.

A háromgyermekes édesanya mosolya még mindig őszinte volt, amikor egy másik katona kislányát köszöntötte, a szintén 3 éves Milát. Katalin megfogta a kezét, megdicsérte a zöld ruháját és megkérdezte, hogy ki segített neki felöltözni.

A walesi hercegné és az ír gárda tiszteletbeli ezredese is részt vett a Mons laktanyában tartott Szent Patrik-napi felvonuláson. A hercegné lóheréket adott át a jelenlévő tiszteknek és gárdistáknak, valamint egy ágat az alakulat kabalaállatának is, egy ír farkaskutyának. A felvonulás királyi tisztelgéssel és díszmenettel zárult.

Katalin a felvonulás után a hagyományhoz hűen egy pohár Guinness-t emelt fel, miközben az ír gárda háromszor kiáltotta tiszteletére:

Hipp, hipp, hurrá!

A hercegné csak egy kis kortyot ivott az italból, ugyanis korábbi rákdiagnózisa óta alig fogyaszt alkoholt.