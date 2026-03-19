A kormány időben lépett az üzemanyagárak emelkedése ellen
A közel-keleti konfliktus tovább hajtja fel az olaj világpiaci árát, ami már az európai üzemanyagárak emelkedésében is megjelenik. A kormány által bevezetett védett ár ugyanakkor mérsékli a magyar autósok terheit, miközben a benzin 11, a gázolaj 15 forinttal drágul.
A közel-keleti konfliktus hatására tovább emelkedik az üzemanyag világpiaci ára, a kormány által bevezetett védett ár, viszont kedvezőbb benzin és dízel árakat biztosít a magyar emberek számára. A téma kapcsán Tóth Máté energiajogász ma reggel a Mokkában elmondta, hogy ez annál is inkább aktuális kérdés, merthogy éppen mától a 95-ös benzin bruttó 11-gyel, a gázolaj pedig bruttó 15-tel emelkedik.
Hatalmas jelentősége van a védett árnak
Tóth Máté elmondta, már látjuk a védett áraknak a jelentőségét, hiszen egyre nagyobb a különbség a piaci árak és a védett árszint között, sőt azt látjuk, hogy a környező országokban már mennyiségi tankolási korlátozásokat vezetnek be. Szlovákia után Szlovéniában is. Azonban Magyarországon azért nincs így, mert együtt járt nálunk a védett ár azzal, hogy felszabadították a biztonsági készleteket, mert mindig egy nagy veszélye van az ár beavatkozásnak, hogy ne legyen hiány.
Ennek az oka pedig az, hogy a közel-keleti válság és az a probléma, hogy ott három szinten jelentkeznek azok az árfelhajtó körülmények, amiknél még csak az első szintnél tartunk.
Az első szint, amiről sokat beszéltünk, a Hormuzi-szoros, a legfontosabb tranzitútvonal. Van egy következő gond viszont, és most érkezik meg ennek a hatása, az pedig az energia infrastruktúra pusztulása a régióban. Most lehet látni a világhírekben, hogy lángol az egyik legfontosabb LNG terminál is már, ez a Ras Laffan iparváros Katarban, tehát az LNG szállításokat is nagyon súlyosan érinteni fogja, nem lesz mit hajóra rakni, de ugyanezt látjuk olajban, tehát Szaúd-Arábiának a létesítményei és Irak legnagyobb olajmezője is leállt.
– magyarázta Tóth Máté és hozzátette, a jelenlegi helyzettel az a gond, hogy ugyan a Hormuzi-szorost kitakaríthatja két amerikai hadihajó. Tehát helyreállhat napok vagy hetek alatt a forgalom. Viszont a kieső energetikai infrastruktúrát és annak a leszakadó termelését a világpiaci kereskedelmi mennyiségeket hónapok vagy egy év lehet, mire visszaintegrálják. Ez pedig a következő árfelhajtó hatás. Valamint még vannak származékos problémák is, de itt vagyunk ennél a második lépcsőnél és az a gond, hogy ezt még most fogja beárazni a piac és ebben a pillanatban is 106 dollár az olaj hordónkénti ára. Tehát az első hullám egy enyhe áremelést hozott, amit most élünk meg, a második az sokkal nagyobbat hozhat.
Ráadásul ez az enyhe áremelkedés is már gyakorlatilag világtörténelmi jelentőségű, hiszen olyan sebességgel 1988 óta nem drágult az olaj, a Brent hordónkénti ára, mint ami az Irán elleni első katonai intézkedések pillanatában történt, illetve az a mérték is ijesztő, hogy most már hetek óta, ebben a 100 dolláros vagy 100 dollár fölötti sávban van a hordónkénti olajár, ez nagyon magas világpiaci szinten.
És tényleg, ez csak olaj a tűzre, ami a Közel-Keleten történik, mind az, hogy a legnagyobb szaúd-arábiai olajfinomító kiesett, emellett szintén iráni támadások miatt kiesett nagyon sok olyan kulcsinfrastruktúra, ami pont az európai ellátás szempontjából is jelentős, de a cseppfolyós földgáz tekintetében is onnan kapta Európa a saját cseppfolyós földgázigényének a 18 százalékát a régióból. És egy csepp, egy molekula, semmi nem jön onnan, de ez a következő hullám, amit be kell árazni a piacnak. És a harmadik lépés majd az lesz, amikor a tényleges hiány jelentkezhet Európába, mert még mindig csak félelmekről beszélünk, ugye félelmeket áraz a piac, amikor a tényleges hiány megérkezik, az okozhat igazán ellátási problémát, és onnantól nem is lehet látni, hogy hol érhet véget az olajár.
– magyarázta az energiajogász.
Tóth Máté által elmondottaknak van realitása, még hozzá azért, mert minél közelebb vagyunk Európához annál plasztikusobban lehet erről beszélni. Ugyanis ha a kontinenst nézzük akkor azt látjuk, hogy az elvágta magát az olcsó orosz forrásoktól, ez egy politikai, ideológiai döntés. Ezzel párhuzamosan nem érkezhet meg Európába a szaúdi olaj, a katari LNG. Tehát ez Európából fog hiányozni, amit a világ piacára ad. És a harmadik gond, hogy az európai terminálokba más forrásból megrendelt LNG, de olaj is egyébként a tartályhajókkal tovább robog kelet felé.
A múlt héten kilenc olyan hajót láttunk, ami Európába indult, azonban nem is lassított az európai termináloknál. Ennek pedig nagyon egyszerű oka van. Most minden csepp olaj, minden molekula gáz a világpiacon új gazdára talál, ha többet ígérnek érte és tovább robognak ezek a tartályhajók Kína illetve Japán felé.
Eddig tarthatnak ki a magyar tartalékok
A tartalékokkal kapcsolatban Tóth Máté három dologra hívta fel a figyelmet. Az egyik, hogy Magyarországnak Európában a legnagyobbak a fajlagos, tartalékai. Ez azt jelenti, hogy 90 napnyi benzin dízel kerozinunk volt még egy hónappal ezelőtt, ezt kezdtük ütemesen felszabadítani.
Most ebből is élünk és folyamatosan érkezik líbiai olaj, az Adria vezetéken keresztül, ami kisebb mennyiség és drágább, tehát a gond ezzel ez. Viszont ezek a készletek, csak a benzin, dízel, kerozin jelentenek, de van 90 napnyi nyersolaj is, amiből szintén benzin dízel kerozin lesz, 180 napnál tartunk, és ott vannak még a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi tartalékok.
A másik az az, hogy ezeket olyan mértékben szabadítjuk föl, amilyen mértékben jelentkezik vagy jelentkezhet hiány. Ez azt jelenti, fokozatosan olyan mértékben szabadítják fel ezeket , hogy ez a 180 nap, ez lehet, hogy 360.
Bízunk benne, hogy nem tartanak addig az ár tüskék, amiket el kell simítani. Jelenleg vannak, hiszen látjuk, hogy nyílik szét az olló. Ezért nagyon fontos dolog, hogy mikor kapta el ezt a kormány ezzel a védett árszabályozással. Ugye ott fogtuk még meg az emelkedést, amikor nem volt infláció felhajtó hatása, mert van egy ökölszabály az olajárak tekintetében és az üzemanyagárak tekintetében a régióban, ez pedig az, hogy minden 10% üzemanyagár emelkedés 1% infláció emelő hatással rendelkezik. És annak az egyik fele az az, hogy önmagában az olaj, meg az üzemanyag, a másik meg, hogy mindenbe beépül az ára. Tehát nyilván a traktor azzal szállít, a fuvarozó azzal szállít. Tehát minden 10% üzemanyagár emelkedésből 1% infláció lesz. És ezt fogtuk meg a kezdő pillanatban, aki később ott száll be, ahol már 600 forintnak megfelelő euró helyett mondjuk 800 forinttal az üzemanyagár, ott már nem tudja megfékezni ezt az inflációs hatást.
– mondta Tóth Máté.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre