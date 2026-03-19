A kormány időben lépett az üzemanyagárak emelkedése ellen

A közel-keleti konfliktus hatására tovább emelkedik az üzemanyag világpiaci ára, a kormány által bevezetett védett ár, viszont kedvezőbb benzin és dízel árakat biztosít a magyar emberek számára. A téma kapcsán Tóth Máté energiajogász ma reggel a Mokkában elmondta, hogy ez annál is inkább aktuális kérdés, merthogy éppen mától a 95-ös benzin bruttó 11-gyel, a gázolaj pedig bruttó 15-tel emelkedik.

Hatalmas jelentősége van a védett árnak

Tóth Máté elmondta, már látjuk a védett áraknak a jelentőségét, hiszen egyre nagyobb a különbség a piaci árak és a védett árszint között, sőt azt látjuk, hogy a környező országokban már mennyiségi tankolási korlátozásokat vezetnek be. Szlovákia után Szlovéniában is. Azonban Magyarországon azért nincs így, mert együtt járt nálunk a védett ár azzal, hogy felszabadították a biztonsági készleteket, mert mindig egy nagy veszélye van az ár beavatkozásnak, hogy ne legyen hiány.

Ennek az oka pedig az, hogy a közel-keleti válság és az a probléma, hogy ott három szinten jelentkeznek azok az árfelhajtó körülmények, amiknél még csak az első szintnél tartunk.

Az első szint, amiről sokat beszéltünk, a Hormuzi-szoros, a legfontosabb tranzitútvonal. Van egy következő gond viszont, és most érkezik meg ennek a hatása, az pedig az energia infrastruktúra pusztulása a régióban. Most lehet látni a világhírekben, hogy lángol az egyik legfontosabb LNG terminál is már, ez a Ras Laffan iparváros Katarban, tehát az LNG szállításokat is nagyon súlyosan érinteni fogja, nem lesz mit hajóra rakni, de ugyanezt látjuk olajban, tehát Szaúd-Arábiának a létesítményei és Irak legnagyobb olajmezője is leállt.

– magyarázta Tóth Máté és hozzátette, a jelenlegi helyzettel az a gond, hogy ugyan a Hormuzi-szorost kitakaríthatja két amerikai hadihajó. Tehát helyreállhat napok vagy hetek alatt a forgalom. Viszont a kieső energetikai infrastruktúrát és annak a leszakadó termelését a világpiaci kereskedelmi mennyiségeket hónapok vagy egy év lehet, mire visszaintegrálják. Ez pedig a következő árfelhajtó hatás. Valamint még vannak származékos problémák is, de itt vagyunk ennél a második lépcsőnél és az a gond, hogy ezt még most fogja beárazni a piac és ebben a pillanatban is 106 dollár az olaj hordónkénti ára. Tehát az első hullám egy enyhe áremelést hozott, amit most élünk meg, a második az sokkal nagyobbat hozhat.