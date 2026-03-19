RETRO RÁDIÓ

Ő az ország legcikibb Tisza-jelöltje - Videó

Elképesztő szégyen. A Tisza embere viccelődni próbált a színpadon.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 09:40
Judák Zsolt, a Bács-Kiskun megyei 3-as számú választókerület tiszás jelöltjéről olyan videó terjed a neten, ami elképesztő szekunder szégyent okoz minden jóérzésű nézőnél. Magyar Péter embere viccelődni próbált a színpadon, de ebből olyan kellemetlen performansz kerekedett, hogy nem akartunk hinni a szemünknek – írja a Ripost.

A Tisza jelöltjeiről sorra derül ki, hogy teljességgel alkalmatlanok a körzetük képviseletére

A helyszínen készült videót Takács Péter egészségügyi államtitkár tette közzé a Facebook-oldalán, mint mondta, nem akarta elhinni, hogy ez valós videó, amikor a felesége megmutatta neki. 

Ez nem egy mémoldal, hanem egy tiszás képviselőjelölt

- mondta a videója elején az államtitkár. A felvétel itt tekinthető meg:

A magát nagyon viccesnek tartó Judák Zsolt így búcsúzott el a pár tucat főből álló közönségtől:

dakota mondással szeretnék elköszönni tőletek, mert a miniszterelnök mindig elmondja, először elmondom elmondom dakota nyelven: sukh, haba tank, tanka akan, janka, hunné tanka, hin fán jet. Ezt úgy lehetne lefordítani, hogy: a magas, NER-es, deresről nagyon nagyot lehet esni...

Takács Péter a videó végén a tiszás szavazóktól azt kérdezte, hogy valóban egy olyan országban akarnak élni, ahol ilyen emberek képviselik őket a Parlamentben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
