A sorsdöntő uniós csúcsról jelentkezett be Orbán Viktor: „Brüsszel valójában összejátszik az ukránokkal” – Videó

Orbán Viktor szerint Ukrajna politikai eszközként használja az energiát, amit hazánk nem fog elfogadni – írja a Magyar Nemzet. – A miniszterelnök korábban hangsúlyozta: Volodimir Zelenszkij döntése, amely az olcsó orosz olajszállításokat érintő leálláshoz vezetett, súlyosan sérti Magyarország gazdasági érdekeit.

Orbán Viktor

A miniszterelnök világossá tette: amíg az olajszállítás nem áll helyre, addig Magyarország semmilyen, Ukrajnát érintő pénzügyi támogatást nem fog megszavazni Brüsszelben. Csütörtökön Brüsszelben tartanak uniós csúcsot, ahol az egyik téma Ukrajna hadikölcsöne.

Orbán Viktor sajtótájékoztatóján elmondta:

A mai tanácskozás arról szól, hogy fenyeget egy olaj világgazdasági válság, ami legsúlyosabban Európát érintheti, és azt kell megmutatnunk, hogy ezt hogyan védjük ki. Magyarországnak megvannak a saját nemzeti eszközei, de nekünk európai megoldásra is szükségünk van.

„Az ukrán olajblokád problémáját, azt nekünk magyaroknak kell megoldani” – tette hozzá. Kiemelte: Brüsszel valójában összejátszik az ukránokkal, az ukránok oldalán áll Brüsszel. Akármit is mondanak, ez egy színjáték.

Ők az ukránok oldalán állnak, tőlük nem remélhetünk semmit, ezt az olajblokádot nekünk kell letörnünk saját erőből, de meg is van a haditervünk

– fogalmazott a miniszterelnök. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: A Tisza Párt európai parlamenti képviselői itt szoktak ülni ukrán mezben Brüsszelben.

Ők ukrán mezben vannak, nem mi adtuk rájuk. Tehát az, hogy ők ukránpártiak, ukrán mezt hordanak otthon, vagy nyilvánosan ukrán zászlót lengetnek, az szerintem minden magyar számára nyilvánvaló.

– mutatott rá Orbán Viktor.

Ukrajna a magyarok olaját blokkolja

A kormányfő hangsúlyozta:

A mi olajunk, amit blokkolnak az ukránok. Addig soha nem fogok semmilyen döntést támogatni, amely Ukrajnát támogatja, ameddig a magyarok nem kapják meg a saját olajukat.

