RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Magyar Péternek gatya!

Fáj neki, hogy Orbán Viktor minden látogatásán sokezres tömeg áll ki. Magyar Péter sokadjára is lebőgött üres rendezvényeivel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 08:53
Magyar Péter Tisza Párt Orbán Viktor Szentkirályi Alexandra

„Magyar Péternek gatya! A baloldal vezérét rendesen sokkolja a valóság. Mivel a terekre nem tudja kihívni kamuprofiljait, ezért inkább kínos magyarázkodásba kezdett.” – kezdte legfrissebb bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Magyar Péter sokadjára is lebőgött üres rendezvényeivel Szentkirályi Alexandra szerint. Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Keserű az ébredés Magyar Péter számára

Tegnap sokadjára is lebőgött üres rendezvényeivel, ezért találja ki rémciki meséit. Szerinte az egriek ázsiaiak és nem mentek ki Orbán Viktort meghallgatni, hanem odabuszoztatták őket. Az ébredés keserű, fáj neki, hogy Orbán Viktor minden látogatásán sokezres tömeg áll ki a nemzeti kormány mellett, ezért az elkövetkező 25 nap nagyon csúnya lesz neki. Addig is, Magyar Péter ezeregyéjszaka meséi helyett kövessétek Magyarország miniszterelnökét és győzzünk közösen áprilisban!

– tette hozzá Szentkirályi Alexandra frakcióvezető.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu