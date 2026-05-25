Létrejött a világ első mesterséges intelligencia irányította országa - eddig 12 ezer lakost vonzott be

Bár sokaknak elege lehet a valódi politikusokból, felmerülhet a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia képes-e irányítani egy országot? Nos, erre úgy tűnik hamarosan választ kaphatunk, ugyanis egy technológiai alapító elindította a világ első AI által kormányzott nemzetét.

A Fülöp-szigetek trópusi paradicsomában található Sensay-szigetet egy virtuális kormány irányítja, amely már elhunyt történelmi vezetőkből áll, köztük Eleanor Rooseveltből, Nelson Mandelából, Sun Tzuból, Mahatma Gandhiból és Marcus Aureliusból – akiket a mesterséges intelligencia keltett életre. Való igaz, hogy mindez úgy hangzik, mint egy kihagyott Fekete Tükör rész, de több mint 12 000 ember regisztrált már e-polgári státuszra, hogy elmeneküljön a szokásos politikából.

A vállalkozás mögött a brit technológiai vállalkozó, Dan Thomson áll, aki egy azonos nevű mesterséges intelligencia által működtetett chatbot céget vezet, úgy véli, hogy virtuális politikusai rendelkeznek azzal, ami a sikeres kormányzáshoz szükséges. Olyannyira, hogy hajlandó az életét ezeknek a neves történelmi személyiségeknek a kezébe adni, mivel hiszi, hogy a mesterséges intelligencia tökéletesen képes megőrizni bölcsességüket, egyedi tehetségüket, valamint vezetői és béketeremtő képességeiket.

A kabinet 17 mesterséges intelligencia által vezérelt replikából fog állni, amelyeket névadóik tényleges írásai, beszédei, tanításai és filozófiája alapján képeznek ki. A terv az, hogy ezek a replikák ezután személyük szemszögéből tanácskozzanak, érveljenek, és szavazzanak a szigetet érintő kulcsfontosságú kérdésekről, mielőtt eldöntenék, hogy beépítik-e azokat a sziget alkotmányába.

Papíron ez elég egyszerűnek tűnik, de egy egész ország MI kezében adása valóban nagyon is valós kockázatokkal jár, amelyeket maga Thomson is elismert, különösen, ha a MI tanulási modellje a tervezettnél jobban fejlődik.

Ha fegyvereket kezdenek beszerezni és megtámadni a szomszédos szigeteket, az rossz helyzet lenne... bár szerintem ez rendkívül valószínűtlen.

- mondta az ország atyja.