Visszatért az ikonikus piros fürdőruha: mindenki álla leesett a Baywatch reboot sztárjai láttán

Szinte izzik a levegő a színészek körül.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.24. 21:30
baywatch fürdőruha színész

Brooks Nader és Livvy Dunne körül izzik a levegő. Szombaton a 45 éves Stephen Amell megosztotta az Instagram oldalán a Baywatch reboot előzetesének első klipjét, amelyben ő, Nader és Dunne a sorozat ikonikus piros fürdőruháiban láthatók.

Visszatértek a Baywatch ikonikus fürdőruhái
Nader egy stégen sétált a felvételen a klasszikus tűzoltóság piros fürdőruhájában. Hosszú, szőke haját szabadon hagyva pózolt a kamerák előtt. Amell ezután lassított felvételben látható, amint a parton fut, piros fürdőruhában mutogatva hasizmait. A sorozatban szerepelni fog Livvy Dunne, a Louisiana Állami Egyetem korábbi tornásza is.

A rajongók már tülkön ülve várják a reboot érkezését, de a színészeknek is fel kellett készülni a feladatra. Márciusban egy bennfentes elárulta, hogy Nader a legendás fürdőruha viselésére készült. „Az elmúlt hetekben vallásosan edzett” – nyilatkozta a közeli forrás. A modell személyi edzőjével erőnléti edzést végzett, és nagyon izgatott volt a karrierje következő lépése miatt.

A közelgő reboot a Fox 2026-2027-es évadában debütál – Nader, Amell, Harrison, Dunne, Shay Mitchell és Noah Beck alkotják majd az új szereplőgárdát. De Erika Eleniak is feltűnik ismét Shauni McClain szerepében - írta a Page Six.

