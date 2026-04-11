Kiugranak a mellei a ruhából a Baywatch szőke bombázójának
A nemsokára érkező Baywatch sztárja, Brooks Nader eszméletlenül nézett ki a vörös szőnyegen a rózsaszín ruhájában.
A hihetetlenül dögös 29 éves modell szerepet kapott a Baywatch újraindításában, és leginkább arra lesz hivatott, hogy a legendás Pamela Anderson nyomába lépjen. Brooks Nader több frontos is trónfosztásra készül.
Úgy látszik komolyan vette a rá szabott feladatot, hiszen már most borzolja a rajongók kedélyeit az elképesztően szexi ruháival. Tette ezt például április 7-én szerdán, a Los Angelesben megtartott Fashion Trust US Awards-on is, egy csodás pink buborékruhában. Brooks, aki Taron Egertonnal alkot közös párt egyébként többször is látható volt Pammy közelében.
Brooks Nader Baywatch-ban betöltött szerepe
A Fox Baywatch újraindításában Brooks Selene szerepébe bújik majd állandó szereplőként. "Selen a nagyszájú vezetője a Zuma beach-i vízimentőknek" - olvasható a karakter leírásában.
Brooks olyan színészek társaságában játszik majd, mint Noah Beck, Stephen Amell, Jessica Belkin, Hassie Harrison, Thaddeus LaGrone, és az eredeti Baywatch színésze, David Chokachi. A sorozat valamikor 2026 és 2027 között várható, de hivatalos dátum még nem született - írja a Daily Star.
Brooks elmondása szerint kibújik a bőréből, annyira izgatott, hogy szerepelhet a Baywatch újraéledésében. A szerepről Brooks Nader így nyilatkozott az Entertainment Tonight-nak: "A karakterem, Selene gyakorlatilag én vagyok. Pimasz és egy igazi főnök."
Mindenki a Baywatch-on nőtt fel, ezért nagyon ikonikus sorozatról beszélünk, és annyira hálás vagyok, hogy én is a része lehetek.
