Kiugranak a mellei a ruhából a Baywatch szőke bombázójának

A hihetetlenül dögös 29 éves modell szerepet kapott a Baywatch újraindításában, és leginkább arra lesz hivatott, hogy a legendás Pamela Anderson nyomába lépjen. Brooks Nader több frontos is trónfosztásra készül.

Brooks Nader tényleg kiköpött Pamela Anderson Fotó: Facebook/Brooks Nader

Úgy látszik komolyan vette a rá szabott feladatot, hiszen már most borzolja a rajongók kedélyeit az elképesztően szexi ruháival. Tette ezt például április 7-én szerdán, a Los Angelesben megtartott Fashion Trust US Awards-on is, egy csodás pink buborékruhában. Brooks, aki Taron Egertonnal alkot közös párt egyébként többször is látható volt Pammy közelében.

Brooks Nader Baywatch-ban betöltött szerepe

A Fox Baywatch újraindításában Brooks Selene szerepébe bújik majd állandó szereplőként. "Selen a nagyszájú vezetője a Zuma beach-i vízimentőknek" - olvasható a karakter leírásában.

Brooks olyan színészek társaságában játszik majd, mint Noah Beck, Stephen Amell, Jessica Belkin, Hassie Harrison, Thaddeus LaGrone, és az eredeti Baywatch színésze, David Chokachi. A sorozat valamikor 2026 és 2027 között várható, de hivatalos dátum még nem született - írja a Daily Star.

Brooks elmondása szerint kibújik a bőréből, annyira izgatott, hogy szerepelhet a Baywatch újraéledésében. A szerepről Brooks Nader így nyilatkozott az Entertainment Tonight-nak: "A karakterem, Selene gyakorlatilag én vagyok. Pimasz és egy igazi főnök."