Pamela Anderson reagált a pletykákra: ez az igazság

A szőke kebelcsoda, Pamela Anderson és nemrégiben vele hírbe hozott Liam Neeson a legújabb információk szerint idén augusztusban látták egymást utoljára, amikor Pamela a Williamstown Színházi Fesztiválon a legendás szerző, Tennessee Williams Camino Real című művének színpadi adaptációjában játszott. Pamela igazán szeretetteljesen és lelkesen mesélt Liamről és a kapcsolatukról, reagálva az azzal kapcsolatos pletykákra.

Pamela Anderson tisztázta a pletykákat, amit Liam Neeson-nal való kapcsolata indított el (Fotó: Getty Images via AFP)

Pamela Anderson őszintén kitálalt Liam-mel való kapcsolatáról

Pamela és Liam között izzó levegőt, amikor filmjüket, a Csupasz pisztoly-t népszerűsítették a nyári premiereken. A szőkeség bevallotta, csodás időt töltött a színész new york-i lakásán, ahol nem voltak teljesen egyedül, hiszen az asszisztensek és családtagok is megfordultak ott.

Ha tudni akarod, Liam és én rövid ideig romantikus kapcsolatban álltunk, de csak a forgatás után

– vallja Pamela.

A 73 éves Liam és az 58 éves Pamela között kimondottan szikrázott a levegő, hiszen nagyon élvezték egymás társaságát, sőt az egyik vacsorán Liam Neeson viccesen leendő feleség-jelöltként mutatta be Pamela Andersont.

A színésznő azt is elmondta, sajnálja, hogy a romantikus, intim new york-i hét a színésszel hamar véget ért a különálló forgatások és egyéb munkálatok miatt.

Többen kritizálták őket, hogy kihasználták a nyilvánosság érdeklődését, és ölelkeztek, kézen fogva jelentek meg, sőt egyik alkalommal játékos csókot is megosztottak interjúk és vörös szőnyeges események alatt.

A Baywatch-sztárja határozottan kiáll amellett, hogy a film körüli felhajtás közepette valódi érzelmek voltak közte és Liam között, ezzel cáfolva a pletykákat, miszerint csak a film marketingfogása volt a köztük lévő intim kapcsolat – írja a Page Six.