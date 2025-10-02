Kiderült az elképesztő indok: Ezért lett felismerhetetlen Pamela Anderson

Pamela Andersont néhány héttel ezelőtt még a Deauville-i Filmfesztiválon láthattuk, mostanra azonban olyan átalakuláson ment keresztül, hogy szinte felismerhetetlen.

Pamela Anderson egyik napról a másikra felismerhetetlenné vált

Az 58 éves Pamela Anderson Párizsban tűnt fel a 2026-os divathéten, nem mással, mint Tom Forddal borítva testét. Anderson egy maszkulin szabású zakóban és testhez simuló ruhában érkezett, napszemüvegben. A szőke színésznő azonban most levágatta a haját, és teljesen vörösre festette!

Hajszíne mellett bőre is simábbnak és világosabbnak tűnt, a paparazzik és rajongók alig ismerték fel. Új imidzsével láthatóan elégedett volt: nevetett, pózolt a kameráknak, miközben az internet szinte felrobbant a látványtól.

Pamela Anderson barátai és rajongói egyaránt áradoztak

Teljesen odavagyok. Egy igazi inspiráció vagy!

– írta Vanessa Hudgens színésznő.

Úristen, Pam. Imádom a hajad!

- kommentelte egy, de közel sem az egyetlen, lelkes rajongó.

Azért is megdöbbentő a változás, hiszen Pamela Anderson hosszú szőke fürtjeiről ismeri a világ. A bombázó a Baywatch-szereplése óta tündökölt szőke csinibabaként, viszont most egy filmszerep kedvéért bátor lépésre szánta el magát. A színésznő ugyanis Michael Cera első rendezésében, a Love is Not the Answer című filmben szerepel majd vadiúj imidzsével.

Azonban nem ez volt az első eset, hogy Pamela Anderson meglepte a világot: többször kiállt már a smink nélküli nyilvános megjelenés mellett, ezzel több sztárt is inspirálva, hogy cselekedjenek hasonlóképpen, például Harrison Ford feleségét, Calista Flockhardot. Frizuráját pedig már korábban is megváltoztatta: 2024 decemberében frufrut vágatott, a 2025-ös Met-gálán pedig szőke bob frizurával és rövid frufruval jelent meg.