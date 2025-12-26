Csodaszép kismama: újabb fotót mutatott gömbölyödő pocakjáról Henry Kettner felesége

Még szeptember elején érte a örömteli hír a rajongókat, hogy Henry Kettner és felesége, Kiss Rebeka gyereket várnak. A leendő anyuka korábban már mutatott fotót a gömbölyödő pocakjáról.

Henry Kettner felesége újabb pocakos fotót mutatott

Kiss Rebeka karácsonykor egy friss fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán. Az egyik képen férjével, Henry Kettnerrel, a másikon pedig a kiskutyájukkal, Tofuval láthatóak.

Alig várjuk, hogy az elkövetkező 13 évben mi lehessünk a Jézuska: titokban csomagoljunk ajándékokat, kuncogunk és újra meg újra megteremtsük a csodát a kislányunk számára, amelyek örökre velünk maradnak. Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek

- olvasható a pár Instagram-oldalán közzétett bejegyzésében.

Íme a fotó: