Csodaszép kismama: újabb fotót mutatott gömbölyödő pocakjáról Henry Kettner felesége
Már ilyen nagy a hasa az influenszernek.
Még szeptember elején érte a örömteli hír a rajongókat, hogy Henry Kettner és felesége, Kiss Rebeka gyereket várnak. A leendő anyuka korábban már mutatott fotót a gömbölyödő pocakjáról.
Henry Kettner felesége újabb pocakos fotót mutatott
Kiss Rebeka karácsonykor egy friss fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán. Az egyik képen férjével, Henry Kettnerrel, a másikon pedig a kiskutyájukkal, Tofuval láthatóak.
Alig várjuk, hogy az elkövetkező 13 évben mi lehessünk a Jézuska: titokban csomagoljunk ajándékokat, kuncogunk és újra meg újra megteremtsük a csodát a kislányunk számára, amelyek örökre velünk maradnak. Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek
- olvasható a pár Instagram-oldalán közzétett bejegyzésében.
Íme a fotó:
