Gyönyörű kismama: megmutatta gömbölyödő pocakját Henry Kettner felesége
Magától nem ment volna, de most már úgy érzi, megbánta volna, ha nem teszi. Henry Kettner párjáról profi kismama fotók készültek.
Henry Kettner Instagram sztoriban osztotta meg felesége, Kiss Rebeka kismama képét. A fotózást Henry édesanyja ajándékozta Rebekának, aki magától nem vette volna rá magát. Most már azonban úgy gondolja, nagyon jó ajándék volt és megbánta volna, ha nem készültek volna el a profi fotók.
Gyönyörű, esztétikus, profi képek készültek a leendő anyukáról, Henry Kettner párjáról
Henry anyukája lepett meg ezzel a fotózással
– írta Rebeka a képhez, majd hozzátette, hogy magától nem ment volna kismama-fotózásra, azonban egy percre sem bánja.
Amire magamtól nem mentem volna el és utólag meg is bántam volna. Nagyon jó ajándék volt
Henry sztoriban osztotta újra szerelme képét, amihez csak ennyit fűzött:
Thyiii anyukám! Bomba a kismama
A fotón a „MOM” felirat olvasható, azaz „Anya” - aminek "O" betűjét Rebeka hasa formálja kerekké. A fekete hosszú ruha ugyanis pont a hasánál van kivágva, kör alakban.
A leendő kismama posztjai alatt rengeteg szív komment található és a lájkok száma is azt jelzi, hogy sokan várják a kisbabát.
Henry eközben nem unatkozik. Nem mindennapi utazást dokumentált legújabb videóiban. Az influenszer világ legmagasabb szállodájában mutatta meg, milyen a luxus új szintje.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre