Gyönyörű kismama: megmutatta gömbölyödő pocakját Henry Kettner felesége

Henry Kettner Instagram sztoriban osztotta meg felesége, Kiss Rebeka kismama képét. A fotózást Henry édesanyja ajándékozta Rebekának, aki magától nem vette volna rá magát. Most már azonban úgy gondolja, nagyon jó ajándék volt és megbánta volna, ha nem készültek volna el a profi fotók.

Profi kismama fotók készültek Henry Kettner párjáról Fotó: Mediaworks archív

Gyönyörű, esztétikus, profi képek készültek a leendő anyukáról, Henry Kettner párjáról

Henry anyukája lepett meg ezzel a fotózással

– írta Rebeka a képhez, majd hozzátette, hogy magától nem ment volna kismama-fotózásra, azonban egy percre sem bánja.

Amire magamtól nem mentem volna el és utólag meg is bántam volna. Nagyon jó ajándék volt

Henry sztoriban osztotta újra szerelme képét, amihez csak ennyit fűzött:

Thyiii anyukám! Bomba a kismama

A fotón a „MOM” felirat olvasható, azaz „Anya” - aminek "O" betűjét Rebeka hasa formálja kerekké. A fekete hosszú ruha ugyanis pont a hasánál van kivágva, kör alakban.

A leendő kismama posztjai alatt rengeteg szív komment található és a lájkok száma is azt jelzi, hogy sokan várják a kisbabát.