Luxus a köbön: Henry Kettnert nyolcvannal repítette a lift a világ legmagasabb hoteljének 100. emeletére

Nem mindennapi utazást dokumentált legújabb videóiban a fiatal tartalomgyártó. Henry Kettner a világ legmagasabb szállodájában mutatta meg, milyen a luxus új szintje.

Szerző: K. G.
Létrehozva: 2025.12.19. 15:50
luxus hotel Henry Kettner utazási tipp felhőkarcoló

Az extrém helyszínek és különleges élmények bemutatása régóta része Henry Kettner tartalmainak. Ezúttal azonban minden eddigin túllicitált, amikor Sanghaj ikonikus felhőkarcolójában szállt meg.

Henry Kettner influenszer sok lenyűgöző helyről jelentkezett már be követőinek.
Henry Kettner legyűrte a tériszonyát is a nem mindennapi látványért (Fotó: Szabolcs László)

Henry Kettner a felhők felett

Henry Kettner youtuber, digitális tartalomgyártó nem először nyűgözi le közönségét különleges utazásaival, de a J Hotel minden eddigi élményét felülmúlta. Henry Kettner a világ legmagasabb szállodájában, a J Hotelben szállt meg Kínában. A Shanghaiban található, 101 emeletes Shanghai Towerben a 100. emeleten kapott szobát, ahonnan szó szerint a város fölé emelkedett. Videóiban részletesen bemutatta, milyen körülmények között élt, és milyen lenyűgöző dolgokkal találkozott a tartózkodása során. Hozzáteszi, a látványért meg kellett küzdenie, hiszen tériszonyos, így kifejezetten óvatosan közelítette az óriási ablakokat a szobájában.

A hotelbe vezető út már önmagában élmény: a lift közel 80 km/h sebességgel száguld, hogy mielőbb felérjen a 101. emeletre, ahol – szokatlan módon – a recepció is található.

Jelenleg Kínában vagyunk, a világ legmagasabb szállodájában. Itt van a világ leggyorsabb liftje is. Fent a recepción egy elképesztő kilátás vár minket

– mondta Kettner az Instagramra feltöltött videójában, hozzátéve, hogy innen egész Sanghaj belátható, miközben a környező felhőkarcolók szinte eltörpülnek.

Az influenszer a 100. emeletről szemlélte a világot (Forrás: Henry Kettner)

Igazi luxus fogadta

A szoba sem maradt el a kinti látvány mögött.

A szobánkban egy minibár és egy nappali fogad minket…

– mesélte, részletezve a hatalmas franciaágyat, a luxus fürdőszobát, a kádat, a három mosdót és az óriási zuhanyzót. A szolgáltatások között személyi komornyik, wellness és spa, a 84. emeleten található úszómedence, fitneszterem és több luxusétterem is szerepel. A modern luxust a kínai művészet és kultúra inspirálta dizájn teszi teljessé.

A J Hotel Kínában, Sanghajban található, és páratlan panorámát kínál a Huangpu folyóra és a Bundra. A tartalmakból az is kiderül, hogy Henry Kettner párja is részese volt ennek a különleges élménynek, amely méltán került a követők figyelmének középpontjába.

 

