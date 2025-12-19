Luxus a köbön: Henry Kettnert nyolcvannal repítette a lift a világ legmagasabb hoteljének 100. emeletére
Nem mindennapi utazást dokumentált legújabb videóiban a fiatal tartalomgyártó. Henry Kettner a világ legmagasabb szállodájában mutatta meg, milyen a luxus új szintje.
Az extrém helyszínek és különleges élmények bemutatása régóta része Henry Kettner tartalmainak. Ezúttal azonban minden eddigin túllicitált, amikor Sanghaj ikonikus felhőkarcolójában szállt meg.
Henry Kettner a felhők felett
Henry Kettner youtuber, digitális tartalomgyártó nem először nyűgözi le közönségét különleges utazásaival, de a J Hotel minden eddigi élményét felülmúlta. Henry Kettner a világ legmagasabb szállodájában, a J Hotelben szállt meg Kínában. A Shanghaiban található, 101 emeletes Shanghai Towerben a 100. emeleten kapott szobát, ahonnan szó szerint a város fölé emelkedett. Videóiban részletesen bemutatta, milyen körülmények között élt, és milyen lenyűgöző dolgokkal találkozott a tartózkodása során. Hozzáteszi, a látványért meg kellett küzdenie, hiszen tériszonyos, így kifejezetten óvatosan közelítette az óriási ablakokat a szobájában.
A hotelbe vezető út már önmagában élmény: a lift közel 80 km/h sebességgel száguld, hogy mielőbb felérjen a 101. emeletre, ahol – szokatlan módon – a recepció is található.
Jelenleg Kínában vagyunk, a világ legmagasabb szállodájában. Itt van a világ leggyorsabb liftje is. Fent a recepción egy elképesztő kilátás vár minket
– mondta Kettner az Instagramra feltöltött videójában, hozzátéve, hogy innen egész Sanghaj belátható, miközben a környező felhőkarcolók szinte eltörpülnek.
Igazi luxus fogadta
A szoba sem maradt el a kinti látvány mögött.
A szobánkban egy minibár és egy nappali fogad minket…
– mesélte, részletezve a hatalmas franciaágyat, a luxus fürdőszobát, a kádat, a három mosdót és az óriási zuhanyzót. A szolgáltatások között személyi komornyik, wellness és spa, a 84. emeleten található úszómedence, fitneszterem és több luxusétterem is szerepel. A modern luxust a kínai művészet és kultúra inspirálta dizájn teszi teljessé.
A J Hotel Kínában, Sanghajban található, és páratlan panorámát kínál a Huangpu folyóra és a Bundra. A tartalmakból az is kiderül, hogy Henry Kettner párja is részese volt ennek a különleges élménynek, amely méltán került a követők figyelmének középpontjába.
