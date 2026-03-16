Fordulat jön az időjárásban: záporok, erős szél és hűvösebb napok várnak ránk

A hét elején változékony időjárásra készülhetünk: hétfőn északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, többfelé megélénkül az északnyugati szél, a nyugati és északi területeken záporok is kialakulhatnak, a hőmérséklet nagyjából 14 fokig emelkedik – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

Időjárás előrejelzés

Hétfő

Északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a nyugati és északi tájakon helyenként záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A nappali hőmérséklet nagyjából 14 fokig emelkedik.

Kedd

Többnyire erősen felhős lesz az ég, és szórványosan – de főként a Dunántúlon akár több helyen – zápor, eső is előfordul. Az északi irányú szél időnként megerősödik. A hőmérséklet már csak 9 és 15 fok között alakul, így folytatódik a lehűlés.

Szerda

A délelőtti órákban borult, csapadékos idő várható záporokkal, majd délután északkelet felől lassan felszakadozik a felhőzet. Az északkeleti szél megerősödik. A csúcshőmérséklet körülbelül 12 fok lehet.

Csütörtök

Változó felhőzet mellett időnként a nap is kisüt. Néhol előfordulhat zápor. Az északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 10–15 fok valószínű.