Fordulat jön az időjárásban: záporok, erős szél és hűvösebb napok várnak ránk

Zord napok várnak ránk. Az időjárás ráadásul lehűlést is hoz, több helyen már csak 9–15 fok körül alakul a nappali hőmérséklet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.16. 06:00
A hét elején változékony időjárásra készülhetünk: hétfőn északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, többfelé megélénkül az északnyugati szél, a nyugati és északi területeken záporok is kialakulhatnak, a hőmérséklet nagyjából 14 fokig emelkedik – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

Fotó: Unsplash

Időjárás előrejelzés

Hétfő

Északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a nyugati és északi tájakon helyenként záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A nappali hőmérséklet nagyjából 14 fokig emelkedik.

Kedd

Többnyire erősen felhős lesz az ég, és szórványosan – de főként a Dunántúlon akár több helyen – zápor, eső is előfordul. Az északi irányú szél időnként megerősödik. A hőmérséklet már csak 9 és 15 fok között alakul, így folytatódik a lehűlés.

Szerda

A délelőtti órákban borult, csapadékos idő várható záporokkal, majd délután északkelet felől lassan felszakadozik a felhőzet. Az északkeleti szél megerősödik. A csúcshőmérséklet körülbelül 12 fok lehet.

Csütörtök

Változó felhőzet mellett időnként a nap is kisüt. Néhol előfordulhat zápor. Az északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Napközben 10–15 fok valószínű.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
