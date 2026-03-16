Orbán Viktor: Látod, Zelenszkij?

Gigantikus Békemenet, gigantikus üzenet – Orbán Viktor a március 15-ei beszédét megidézve a Facebook-oldalán keresztül is üzent az ukrán elnöknek.

Látod, Zelenszkij? Ez itt a magyarok ezeréves állama. Minket nem lehet zsarolni!

– írta a kormányfő a közösségi oldalán megosztott videómontázs mellé.