2025 brutális pofonokat tartogatott Harsányi Levente számára:"Ez volt életem legkeményebb éve!"
A népszerű műsorvezető teljesen kicserélődött a szakítása óta. Harsányi Levente sokkal jobban értékeli az élet apró örömeit, amelyek kifejezetten boldoggá tudják tenni. De nem volt egyszerű útja, a legnagyobb nehézségek vezettek ezekhez a felismerésekhez.
Harsányi Levente életében 2025 nem a megszokott műsorvezetői rutinról szólt, hanem egy olyan év volt, amely próbára tette a lelkét, átírta az életfelfogását és új utakat nyitott előtte.
Harsányi Levente átalakulása
A humoros, közvetlen tévés arca mögött olyan belső átalakulás zajlott, amelyről ő maga vallott a Borsnak korábban. Az esztendő tanulsága számára egyszerű, de mély. Minden veszteségből tanulni lehet. 2025-ben sorra érkeztek a megpróbáltatások, Harsányi Levi műtéten esett át, majd szakított párjával. A tragédiák sora azonban itt nem ért véget, váratlanul elhunyt testvére is, akinek elvesztése mély fájdalmat és életértelmezést hozott a számára.
A mély hullámvölgyből viszont rengeteg váratlan ötlet is kikerekedett. „Szeretnék pozitív élményekről és életérzésekről számot adni. Annyira rossz manapság a közgondolkodás, hogy célom lett a közösségi médiát ilyen formában is használni” – mesélte lelkesen. Korábban Levente a nehézségeit próbálta saját maga és mások szolgálatába is állítani.
Volt, hogy 7 másodperces ölelős napot tartottam a rádióban. Mindenki teljesen átváltozott
– emlékezett vissza. Ezek a visszajelzések megerősítették abban, hogy a nyitottság és őszinteség képes eszköz lenni mások felvidítására.
Az élet apró, de hatalmas örömei
Leventét mára mintha teljesen kicserélték volna. Az életszemlélete gyökeres változásokon esett át, és ez az év az ő hatalmas lelki átalakulását tartogatta.
Mostanra már a mindennapok apró csodái adnak értelmet a napjainak.
Csodálatos, mennyire tudok örülni egy kávénak reggel, vagy akár egy jó kajának. Korábban ez nem volt jellemző
– mesélte.
A magánéleti viharok közepette a szakmai oldalon sem volt megállás. Harsányi Levente saját, humorral átszőtt előadást hozott létre, és sorra hívták különféle színpadokra. A televíziós és rádiós szereplések mellett egy olyan standup-előadás formálódott, amelyben közvetlenül, személyes történetekkel szólítja meg a közönséget.
Nehézségekből a legnagyobb ajándékok
A közösségi platformokon kapott pozitív visszajelzések és a közvetlenség iránti igény új lendületet adott munkájának. Levente nem rejti véka alá, hogy szeretné megvalósítani régi álmát, és a filmkészítésbe is belecsapna. Humoros megjegyzéssel is reflektált arra, hogy mi hiányzik az életéből, ami egyébként tökéletesen teljes. „Jelenleg maximum egy meggyes-mákos rétes” – mondta nevetve.
Az élet egyszerű örömeit keresi, és értékes időt szeretne tölteni a családjával. A jövőre nézve azonban határozott, nem hátrál meg, nem vonul vissza a tévézésből.
Soha nem gondoltam erre, mert én ezt szívből csinálom. Ráadásul tele vagyok új tervekkel. Ráadásul egy új műsorral is jelentkezem majd, ami jelenleg még titok, de rettentően várom
– nyilatkozott legújabb feladatáról Harsányi Levente műsorvezető.
2025 Harsányi Leventének úgy marad meg, mint az az év, amikor a legnagyobb tragédiákból a legpozitívabb változások születtek meg. Bármit tartogat is a jövő, a műsorvezető készen áll, hogy továbbra is örömet és őszinteséget hozzon az emberek mindennapjaiba.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre