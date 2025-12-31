2025 brutális pofonokat tartogatott Harsányi Levente számára:"Ez volt életem legkeményebb éve!"

Harsányi Levente életében 2025 nem a megszokott műsorvezetői rutinról szólt, hanem egy olyan év volt, amely próbára tette a lelkét, átírta az életfelfogását és új utakat nyitott előtte.

Harsányi Levente életéből csak egy finom rétes hiányzik (Fotó: Zih Zsolt)

Harsányi Levente átalakulása

A humoros, közvetlen tévés arca mögött olyan belső átalakulás zajlott, amelyről ő maga vallott a Borsnak korábban. Az esztendő tanulsága számára egyszerű, de mély. Minden veszteségből tanulni lehet. 2025-ben sorra érkeztek a megpróbáltatások, Harsányi Levi műtéten esett át, majd szakított párjával. A tragédiák sora azonban itt nem ért véget, váratlanul elhunyt testvére is, akinek elvesztése mély fájdalmat és életértelmezést hozott a számára.

A mély hullámvölgyből viszont rengeteg váratlan ötlet is kikerekedett. „Szeretnék pozitív élményekről és életérzésekről számot adni. Annyira rossz manapság a közgondolkodás, hogy célom lett a közösségi médiát ilyen formában is használni” – mesélte lelkesen. Korábban Levente a nehézségeit próbálta saját maga és mások szolgálatába is állítani.

Volt, hogy 7 másodperces ölelős napot tartottam a rádióban. Mindenki teljesen átváltozott

– emlékezett vissza. Ezek a visszajelzések megerősítették abban, hogy a nyitottság és őszinteség képes eszköz lenni mások felvidítására.

Az élet apró, de hatalmas örömei

Leventét mára mintha teljesen kicserélték volna. Az életszemlélete gyökeres változásokon esett át, és ez az év az ő hatalmas lelki átalakulását tartogatta.

Harsányi Levente testvére Zsolt elhunyt, de a műsorvezető inkább azért ad hálát, hogy ennyi időt tölthettek együtt (Fotó: Ripost)

Mostanra már a mindennapok apró csodái adnak értelmet a napjainak.

Csodálatos, mennyire tudok örülni egy kávénak reggel, vagy akár egy jó kajának. Korábban ez nem volt jellemző

– mesélte.

A magánéleti viharok közepette a szakmai oldalon sem volt megállás. Harsányi Levente saját, humorral átszőtt előadást hozott létre, és sorra hívták különféle színpadokra. A televíziós és rádiós szereplések mellett egy olyan standup-előadás formálódott, amelyben közvetlenül, személyes történetekkel szólítja meg a közönséget.

Nehézségekből a legnagyobb ajándékok

A közösségi platformokon kapott pozitív visszajelzések és a közvetlenség iránti igény új lendületet adott munkájának. Levente nem rejti véka alá, hogy szeretné megvalósítani régi álmát, és a filmkészítésbe is belecsapna. Humoros megjegyzéssel is reflektált arra, hogy mi hiányzik az életéből, ami egyébként tökéletesen teljes. „Jelenleg maximum egy meggyes-mákos rétes” – mondta nevetve.