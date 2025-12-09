Ismert szépség tűnt fel Harsányi Levi oldalán

Jól mutatott és jól működött együtt a SzerencseSzombat című műsorban Harsányi Levi és Lola. Bár az énekesnő-műsorvezető tavaly tavasszal közölte, hogy búcsút int a tévéműsornak, Leventével nem szűnt meg a munkakapcsolata. Csak jóval ritkább lett. Idén februárban egy jótékonysági eseményt vezényeltek le együtt. Azóta Lola férjhez ment és világra hozta kislányát. Ám múlt héten újra, egy szintén nemes eseményhez adta nevét és tudását a két műsorvezető.

Harsányi Levi újra Lola társaságában vezetett műsort (Fotó: Sulyok László / Ripost)

„Tegnap este az Advent Soul Gálaest háziasszonyaként újra színpadra léptem. Ezer év után öröm volt a közös munka Harsányi Levivel. Az eseménnyel a Kisújszállási kutyabarát és civil állatvédő egyesületet támogattuk.” – írta Instagram-oldalán Lola december 6-án.

Majd így folytatta: „9 héttel a kisbabánk születése után nem mondom, hogy nem gondolkodtam azon, vajon hogy fog menni ez a feladat, vajon mennyire tudok majd koncentrálni, egyáltalán hogyan fogom magam érezni a színpadon….de imádtam minden percét!”

Íme Lola friss fotók, melyek közül a negyedik képen látható az énekesnő-műsorvezető Harsányi Levivel.