Aranylakodalom: így ünnepelte Bódi Margó és Bódi Guszti az 50. házassági évfordulóját
Micsoda fotók! Bódi Guszti és párja megadta a módját az ünneplésnek.
Elképesztő, hogy rohan az idő! 1975-ben mondta ki a boldogító igent a mulatós pár. Bódi Margó és Bódi Guszti fél évszázada elválaszthatatlan a színpadon és az életben egyaránt! Aranylakodalmat ünnepelt a Bódi család!
Bódi Guszti és Margó fél évszázada mondta ki a boldogító igent
1975–2025: 50 év. Házassági évfordulónkat ünnepeltük Margóval. Köszönjünk minden egyes családtagunknak, barátainknak, hogy megtisztelték jelenlétükkel ezt a csodálatos eseményt
– olvasható a Bódi Guszti és a Fekete Szemek Facebook-oldalon, ahol a mulatós házaspár több fotót is megosztott az aranylakodalomról.
Szívből gratulálunk!
