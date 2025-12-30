RETRO RÁDIÓ

Aranylakodalom: így ünnepelte Bódi Margó és Bódi Guszti az 50. házassági évfordulóját

Micsoda fotók! Bódi Guszti és párja megadta a módját az ünneplésnek.

2025.12.30.
Elképesztő, hogy rohan az idő! 1975-ben mondta ki a boldogító igent a mulatós pár. Bódi Margó és Bódi Guszti fél évszázada elválaszthatatlan a színpadon és az életben egyaránt! Aranylakodalmat ünnepelt a Bódi család!

Bódi Guszti és Margó fél évszázada mondta ki a boldogító igent (Fotó: Czerkl Gábor)

Bódi Guszti és Margó fél évszázada mondta ki a boldogító igent

1975–2025: 50 év. Házassági évfordulónkat ünnepeltük Margóval. Köszönjünk minden egyes családtagunknak, barátainknak, hogy megtisztelték jelenlétükkel ezt a csodálatos eseményt

– olvasható a Bódi Guszti és a Fekete Szemek Facebook-oldalon, ahol a mulatós házaspár több fotót is megosztott az aranylakodalomról.

Szívből gratulálunk!

 

