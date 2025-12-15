Elmarad Bódi Gusztiék luxusnyaralása: lakodalomra készül a család

Bódi Margó és Bódi Guszti neve szinte összeforrt az elmúlt évtizedekben, nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is. A legendás páros hosszú éveken át különleges hagyományt ápolt: amikor elérkezett a karácsony, nem a hideg, havas ünnepeket választották, hanem Thaiföldre utaztak, ahol a meleg éghajlat, a nyugalom és az egzotikus környezet segített nekik kiszakadni a mindennapokból. Idén azonban megtörik ez a szokás, méghozzá nem is akármilyen okból kifolyólag.

Bódi Guszti gyermekeivel és a tágas családdal fognak összegyűlni karácsonykor (Fotó: Mediaworks archív)

Bódi Guszti és felesége nem akármilyen okból döntött így

„Decemberben most nem utazunk el, mert egy igazán különleges esemény vár ránk” – kezdte mesélni lapunknak Margó.

1975. december 29-én kötöttünk házasságot Gusztival, vagyis idén ünnepeljük az 50. évfordulónkat. Ez egy olyan mérföldkő az életünkben, amit mindenképpen a családunk körében szeretnénk megélni. Ezért úgy döntöttünk, hogy most mindenkit összegyűjtünk, és itthon ünneplünk.

A karácsony így idén egyfajta „kis lagzi” is lesz, amelynél a „kicsi” inkább csak jelképes kifejezés. Margó népes családja, Bódi Guszti testvérei és a rokonság apraja-nagyja is összegyűlik majd, hogy együtt ünnepeljék az öt évtizedes házasságot. A hangulat garantáltan nem lesz visszafogott: ahol zene, család és roma hagyományok találkoznak, ott az ünneplés mindig szívből jön.

A Bódi család ismét nagy ünnepséget fog csapni az évforduló miatt ( Fotó: Mediaworks)

Nem mondanak le Thaiföldről

Bár az utazás most elmarad decemberben, a pár nem mond le teljesen Thaiföldről. Január 5-én már útra kelnek, hiszen – ahogy Margó mosolyogva fogalmazott – „várnak minket a thai-ak”. Így az év vége a családról, az új esztendő eleje pedig a pihenésről és feltöltődésről szól majd számukra.

Bódi Margó messze híres főzőtudományáról, az év végi ünnepek alkalmával jobbnál jobb ételek kerülnek majd az asztalra (Fotó: Mediaworks archív)

Nincs karácsony pörkölt nélkül

Az ünnepi készülődés azonban nemcsak a helyszín miatt különleges. Margóék az elmúlt másfél-két évben tudatos életmódváltásba kezdtek, és áttértek az úgynevezett reform cigány konyhára. „Nem egyik napról a másikra döntöttünk így” – mesélte Margó. Ez azonban nem jelenti azt, hogy karácsonykor lemondanának a hagyományos ízekről.

Szépen lassan alakult ki bennünk, hogy az egészségünkre jobban oda kell figyelnünk. A roma konyha csodálatos, zsíros, fűszeres, szaftos, szerintem a világ legjobbja, de most egy kicsit átvariáltuk. Pörkölt, csülök, oldalas ugyanúgy lesz az asztalon, csak másképp. Kenyeret nem eszünk hozzá, a nokedlit elhagytuk, de minden meg lesz főzve, ahogy eddig is, mert sok vendég jön hozzánk.

A szeretet, az összetartozás és az öt évtizedes házasság ünnepe idén mindennél fontosabb a Bódi házaspár számára. Ez a karácsony most nem az egzotikus utazásról szól, hanem arról, ami a legnagyobb ajándék: a családról, a közös emlékekről és arról, hogy ötven év után is együtt ünnepelhetnek.