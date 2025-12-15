Elmarad Bódi Gusztiék luxusnyaralása: lakodalomra készül a család
Ha karácsony, akkor Thaiföld! Legalábbis eddig ez volt a megszokott a Bódi családban. Bódi Margó és férje, Bódi Guszti évekig a távoli, meleg egzotikumot választották az ünnepi időszakban, ám idén megtörik a hagyományt. Az ok pedig nem mindennapi!
Bódi Margó és Bódi Guszti neve szinte összeforrt az elmúlt évtizedekben, nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is. A legendás páros hosszú éveken át különleges hagyományt ápolt: amikor elérkezett a karácsony, nem a hideg, havas ünnepeket választották, hanem Thaiföldre utaztak, ahol a meleg éghajlat, a nyugalom és az egzotikus környezet segített nekik kiszakadni a mindennapokból. Idén azonban megtörik ez a szokás, méghozzá nem is akármilyen okból kifolyólag.
Bódi Guszti és felesége nem akármilyen okból döntött így
„Decemberben most nem utazunk el, mert egy igazán különleges esemény vár ránk” – kezdte mesélni lapunknak Margó.
1975. december 29-én kötöttünk házasságot Gusztival, vagyis idén ünnepeljük az 50. évfordulónkat. Ez egy olyan mérföldkő az életünkben, amit mindenképpen a családunk körében szeretnénk megélni. Ezért úgy döntöttünk, hogy most mindenkit összegyűjtünk, és itthon ünneplünk.
A karácsony így idén egyfajta „kis lagzi” is lesz, amelynél a „kicsi” inkább csak jelképes kifejezés. Margó népes családja, Bódi Guszti testvérei és a rokonság apraja-nagyja is összegyűlik majd, hogy együtt ünnepeljék az öt évtizedes házasságot. A hangulat garantáltan nem lesz visszafogott: ahol zene, család és roma hagyományok találkoznak, ott az ünneplés mindig szívből jön.
Nem mondanak le Thaiföldről
Bár az utazás most elmarad decemberben, a pár nem mond le teljesen Thaiföldről. Január 5-én már útra kelnek, hiszen – ahogy Margó mosolyogva fogalmazott – „várnak minket a thai-ak”. Így az év vége a családról, az új esztendő eleje pedig a pihenésről és feltöltődésről szól majd számukra.
Nincs karácsony pörkölt nélkül
Az ünnepi készülődés azonban nemcsak a helyszín miatt különleges. Margóék az elmúlt másfél-két évben tudatos életmódváltásba kezdtek, és áttértek az úgynevezett reform cigány konyhára. „Nem egyik napról a másikra döntöttünk így” – mesélte Margó. Ez azonban nem jelenti azt, hogy karácsonykor lemondanának a hagyományos ízekről.
Szépen lassan alakult ki bennünk, hogy az egészségünkre jobban oda kell figyelnünk. A roma konyha csodálatos, zsíros, fűszeres, szaftos, szerintem a világ legjobbja, de most egy kicsit átvariáltuk. Pörkölt, csülök, oldalas ugyanúgy lesz az asztalon, csak másképp. Kenyeret nem eszünk hozzá, a nokedlit elhagytuk, de minden meg lesz főzve, ahogy eddig is, mert sok vendég jön hozzánk.
A szeretet, az összetartozás és az öt évtizedes házasság ünnepe idén mindennél fontosabb a Bódi házaspár számára. Ez a karácsony most nem az egzotikus utazásról szól, hanem arról, ami a legnagyobb ajándék: a családról, a közös emlékekről és arról, hogy ötven év után is együtt ünnepelhetnek.
Bódi Margó és Bódi Guszti – 50 év mérföldkövei
- 1975. december 29. – Esküvő: Bódi Margó és Bódi Guszti ezen a napon kötöttek házasságot. Fiatalon döntöttek egymás mellett, kapcsolatuk azóta is töretlen. Idén ünneplik az aranylakodalmukat, azaz az 50. házassági évfordulót.
- 1970-es évek vége – A házasságuk első éveiben megszületett első gyermekük, Bódi Gusztáv Jr., majd 1980-ban megérkezett második gyermekük is, Bódi Csaba. Később édesapjával együtt a zenei pályán is aktív lett.
- 1987-es évek – Családi ház megépítése Budapesten: Margó és Guszti nemcsak családot, hanem közös életutat is építettek.
- 1990-es évektől – Családi zenélés: A fiúk, Gusztáv Jr. és Csaba is bekapcsolódtak a zenélésbe. A család neve összeforrt a roma zenei hagyományok képviseletével.
- 2000-es évek – Nagyszülői szerep: Margó és Guszti nagyszülők lettek, több unokájuk született.
- 2010-es évek – Utazás, pihenés: A házaspár számára az utazás – különösen Thaiföld – a feltöltődés szimbóluma lett. Évekig rendszeresen ott töltötték a karácsonyi időszakot.
- 2025. december – Aranylakodalom: A pár az 50. házassági évfordulót nagy családi ünnepléssel, egyfajta „kis lagzival” köszönti.
