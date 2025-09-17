RETRO RÁDIÓ

"Mi kerültünk ki győztesként" – Megőrülnek Dubajban Bódi Csabiért és Kis Grófóért

Bódi Csabi idén már másodszor járt Dubaiban, de az első útja nem múlt el botrány nélkül: egy ártatlan posztja miatt kitört a kommentcunami. A zenész és felesége egzotikus kalandokkal gazdagodtak, lakatlan szigeten jártak, most pedig Bódi Csabi családostól tér vissza az arab országba, ahol már fesztiválfellépés is vár rájuk.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.17. 20:00
bódi guszti Kis Grófo bódi csabi dubai luxus koncert

Nagy visszatérésre készül a legendás Bódi család: Bódi Guszti és felesége, Margó, valamint fiuk, Bódi Csabi ismét Dubajba utaznak, ám ezúttal nem egyedül, hanem családostul, ráadásként pedig Kis Grófo is csatlakozik hozzájuk. A különleges utazás apropója egy dubaji fesztivál, amelyre a szervezők a magyar közönség körében végzett közvélemény-kutatás után hívták meg az előadókat.

bódi csabi
A Bódi Csabi koncertek nagy előkészületet igényelnek, nem lesz egy másképp Dubaiban sem (Fotó: Knap Zoltán)

Bódi Csabit és családját a magyarok szavazták meg

Nagyon sok magyar él Dubajban, és a helyiek körében készítettek egy közvélemény-kutatást arról, hogy kiket látnának szívesen színpadon. A szavazásból kiemelkedően mi kerültünk ki győztesként, és természetesen Kis Grófo is. Így született meg a meghívást

– kezdte mesélni a Metropolnak Bódi Csabi.

A zenész hangsúlyozta: bár a dubaji fellépés komoly költségvetést igényel, nem az anyagi haszon motiválta őket. „Sokkal fontosabb számunkra, hogy a kint élő magyaroknak elvigyük a jókedvet, a hangulatot és a Bódi-slágereket” – mondta.

bodi margo-guszti-01-BS
Bódi Guszti és Margó is fiúkkal tartannak fellépőként a Dubai-i fesztiválra Fotó: Mediaworks archív

700 dalt visznek magukkal

A család és Kis Grófó egy elképesztően gazdag repertoárral készülnek a dubaji közönségnek.

 Több mint 700 dalunk van. A koncertjeinknél sosem dolgozunk fix dallistával, mindig a közönség rezgései alapján döntjük el, hogy mikor mi szóljon. Ez a titka a sikerünknek

– árulta el Bódi Csabi.

A legismertebb Bódi-slágerek mellett olyan ikonikus magyar dalok is felcsendülnek majd, mint a Nád a házam teteje, az Aranyeső vagy a Nézését meg a járását.

Bodi Csabi_ZSP-5523
Bódi Guszti felesége most úgy néz ki nem fog velük tartani erre a nagy útra Fotó: Zsolnai Peter

A zene nyelve mindenkihez elér

Bódi Csabi elárulta, hogy egyébként van benne némi izgalom, hiszen nem tudja, hogyan fogadja majd őket a dubaji közönség. „Mégiscsak egy teljesen más kultúráról van szó, nem tudhattuk, mennyire lesznek nyitottak a mi zenénkre” – mesélte. 

Édesapja, Bódi Guszti azonban megnyugtatta:

A zene nem ismeri a nyelvi határokat. Hányszor van úgy, hogy hallgatunk egy dalt, nem értjük a szöveget, mégis megérint minket. Dubajban is erre számítunk

– idézte fel Csabi a családi beszélgetést.

Bódi Csabi Kis grófó Jolly
Bódi Csabi klipet forgatott Dubaiban Kis Grófóval és Jollyval közösen (Fotó: Facebook/Bódi Csabi)

A szülők kiváló egészségnek örvendenek

Bódi Guszti és Margó számára az utazás nem jelent kihívást. „Nekik ez olyan, mintha csak Nyíregyházára vagy Debrecenbe mennénk. Minden évben Thaiföldre utaznak, hozzászoktak a hosszabb utakhoz” – mondta Bódi Csabi.

A család eddig is számos országban lépett fel közösen: Svájctól Németországon át egészen Amerikáig, de Dubaj mindenképp egy újabb bakancslistás célpont számukra.

SZL_4582
Bódi Margó jó egészségnek örvend, így nem lesz neki kihívás a hosszú és megterhelő út (Fotó: Szabolcs László)

Haza a magyar közönséghez

A fellépés után nem terveznek hosszabb maradást. 

Mi magyarok vagyunk, magyar szív dobban bennünk. Amilyen nagy örömmel megyünk, olyan szeretettel jövünk haza a magyar közönséghez

 – fogalmazott meghatottan Bódi Csabi.

A dubaji fesztivál tehát igazi családi esemény lesz: a legendás Bódi-szülők, fiuk és Kis Grófo együtt viszik el a magyar zenét és hangulatot a Közel-Keletre – hogy ott is megtapasztalhassa a közönség, mitől olyan különleges a Bódi-életérzés.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu