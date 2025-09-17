"Mi kerültünk ki győztesként" – Megőrülnek Dubajban Bódi Csabiért és Kis Grófóért

Nagy visszatérésre készül a legendás Bódi család: Bódi Guszti és felesége, Margó, valamint fiuk, Bódi Csabi ismét Dubajba utaznak, ám ezúttal nem egyedül, hanem családostul, ráadásként pedig Kis Grófo is csatlakozik hozzájuk. A különleges utazás apropója egy dubaji fesztivál, amelyre a szervezők a magyar közönség körében végzett közvélemény-kutatás után hívták meg az előadókat.

A Bódi Csabi koncertek nagy előkészületet igényelnek, nem lesz egy másképp Dubaiban sem (Fotó: Knap Zoltán)

Bódi Csabit és családját a magyarok szavazták meg

Nagyon sok magyar él Dubajban, és a helyiek körében készítettek egy közvélemény-kutatást arról, hogy kiket látnának szívesen színpadon. A szavazásból kiemelkedően mi kerültünk ki győztesként, és természetesen Kis Grófo is. Így született meg a meghívást

– kezdte mesélni a Metropolnak Bódi Csabi.

A zenész hangsúlyozta: bár a dubaji fellépés komoly költségvetést igényel, nem az anyagi haszon motiválta őket. „Sokkal fontosabb számunkra, hogy a kint élő magyaroknak elvigyük a jókedvet, a hangulatot és a Bódi-slágereket” – mondta.

Bódi Guszti és Margó is fiúkkal tartannak fellépőként a Dubai-i fesztiválra Fotó: Mediaworks archív

700 dalt visznek magukkal

A család és Kis Grófó egy elképesztően gazdag repertoárral készülnek a dubaji közönségnek.

Több mint 700 dalunk van. A koncertjeinknél sosem dolgozunk fix dallistával, mindig a közönség rezgései alapján döntjük el, hogy mikor mi szóljon. Ez a titka a sikerünknek

– árulta el Bódi Csabi.

A legismertebb Bódi-slágerek mellett olyan ikonikus magyar dalok is felcsendülnek majd, mint a Nád a házam teteje, az Aranyeső vagy a Nézését meg a járását.

Bódi Guszti felesége most úgy néz ki nem fog velük tartani erre a nagy útra Fotó: Zsolnai Peter

A zene nyelve mindenkihez elér

Bódi Csabi elárulta, hogy egyébként van benne némi izgalom, hiszen nem tudja, hogyan fogadja majd őket a dubaji közönség. „Mégiscsak egy teljesen más kultúráról van szó, nem tudhattuk, mennyire lesznek nyitottak a mi zenénkre” – mesélte.

Édesapja, Bódi Guszti azonban megnyugtatta:

A zene nem ismeri a nyelvi határokat. Hányszor van úgy, hogy hallgatunk egy dalt, nem értjük a szöveget, mégis megérint minket. Dubajban is erre számítunk

– idézte fel Csabi a családi beszélgetést.

Bódi Csabi klipet forgatott Dubaiban Kis Grófóval és Jollyval közösen (Fotó: Facebook/Bódi Csabi)

A szülők kiváló egészségnek örvendenek

Bódi Guszti és Margó számára az utazás nem jelent kihívást. „Nekik ez olyan, mintha csak Nyíregyházára vagy Debrecenbe mennénk. Minden évben Thaiföldre utaznak, hozzászoktak a hosszabb utakhoz” – mondta Bódi Csabi.