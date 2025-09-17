"Mi kerültünk ki győztesként" – Megőrülnek Dubajban Bódi Csabiért és Kis Grófóért

Bódi Csabi idén már másodszor járt Dubaiban, de az első útja nem múlt el botrány nélkül: egy ártatlan posztja miatt kitört a kommentcunami. A zenész és felesége egzotikus kalandokkal gazdagodtak, lakatlan szigeten jártak, most pedig Bódi Csabi családostól tér vissza az arab országba, ahol már fesztiválfellépés is vár rájuk.
Nagy visszatérésre készül a legendás Bódi család: Bódi Guszti és felesége, Margó, valamint fiuk, Bódi Csabi ismét Dubajba utaznak, ám ezúttal nem egyedül, hanem családostul, ráadásként pedig Kis Grófo is csatlakozik hozzájuk. A különleges utazás apropója egy dubaji fesztivál, amelyre a szervezők a magyar közönség körében végzett közvélemény-kutatás után hívták meg az előadókat.
Nagyon sok magyar él Dubajban, és a helyiek körében készítettek egy közvélemény-kutatást arról, hogy kiket látnának szívesen színpadon. A szavazásból kiemelkedően mi kerültünk ki győztesként, és természetesen Kis Grófo is. Így született meg a meghívást
– kezdte mesélni a Metropolnak Bódi Csabi.
A zenész hangsúlyozta: bár a dubaji fellépés komoly költségvetést igényel, nem az anyagi haszon motiválta őket. „Sokkal fontosabb számunkra, hogy a kint élő magyaroknak elvigyük a jókedvet, a hangulatot és a Bódi-slágereket” – mondta.
A család és Kis Grófó egy elképesztően gazdag repertoárral készülnek a dubaji közönségnek.
Több mint 700 dalunk van. A koncertjeinknél sosem dolgozunk fix dallistával, mindig a közönség rezgései alapján döntjük el, hogy mikor mi szóljon. Ez a titka a sikerünknek
– árulta el Bódi Csabi.
A legismertebb Bódi-slágerek mellett olyan ikonikus magyar dalok is felcsendülnek majd, mint a Nád a házam teteje, az Aranyeső vagy a Nézését meg a járását.
Bódi Csabi elárulta, hogy egyébként van benne némi izgalom, hiszen nem tudja, hogyan fogadja majd őket a dubaji közönség. „Mégiscsak egy teljesen más kultúráról van szó, nem tudhattuk, mennyire lesznek nyitottak a mi zenénkre” – mesélte.
Édesapja, Bódi Guszti azonban megnyugtatta:
A zene nem ismeri a nyelvi határokat. Hányszor van úgy, hogy hallgatunk egy dalt, nem értjük a szöveget, mégis megérint minket. Dubajban is erre számítunk
– idézte fel Csabi a családi beszélgetést.
Bódi Guszti és Margó számára az utazás nem jelent kihívást. „Nekik ez olyan, mintha csak Nyíregyházára vagy Debrecenbe mennénk. Minden évben Thaiföldre utaznak, hozzászoktak a hosszabb utakhoz” – mondta Bódi Csabi.
A család eddig is számos országban lépett fel közösen: Svájctól Németországon át egészen Amerikáig, de Dubaj mindenképp egy újabb bakancslistás célpont számukra.
A fellépés után nem terveznek hosszabb maradást.
Mi magyarok vagyunk, magyar szív dobban bennünk. Amilyen nagy örömmel megyünk, olyan szeretettel jövünk haza a magyar közönséghez
– fogalmazott meghatottan Bódi Csabi.
A dubaji fesztivál tehát igazi családi esemény lesz: a legendás Bódi-szülők, fiuk és Kis Grófo együtt viszik el a magyar zenét és hangulatot a Közel-Keletre – hogy ott is megtapasztalhassa a közönség, mitől olyan különleges a Bódi-életérzés.
