Gelencsér Timi ezzel a módszerrel űzi el az átkot: „100% működik” - Videó

Gelencsér Tímea magyar szépségkirálynő, modell, sportoló, televíziós személyiség, műsorvezető. A 2016-os Miss World Hungary győztese. Vagyis van mire büszkének lennie, sőt sokan akár ezért szerencsésnek is tarthatják. Mindennek fényében eszünkbe se jutna, hogy bármilyen átok is lenne Gelencsér Timin.

Gelencsér Timi / Fotó: TV2

Ez Gelencsér Timi bevett módszere a rontás ellen

Azonban a gyönyörű sportoló mégis szükségét érezte annak, hogy szó szerint lekaratézza magáról az átkokat 2026-ra.

„Én, ahogy lekaratézom magamról az átkot, hogy ne jöjjön velem 2026-ra”

- írta vicces videójához Gelencsér Tímea, amihez még hozzátette: „100% működik!!!”



