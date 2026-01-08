Gelencsér Timi ezzel a módszerrel űzi el az átkot: „100% működik” - Videó
Megosztotta biztos tippjét. Ez Gelencsér Timi bevett módszere a rántás ellen.
Gelencsér Tímea magyar szépségkirálynő, modell, sportoló, televíziós személyiség, műsorvezető. A 2016-os Miss World Hungary győztese. Vagyis van mire büszkének lennie, sőt sokan akár ezért szerencsésnek is tarthatják. Mindennek fényében eszünkbe se jutna, hogy bármilyen átok is lenne Gelencsér Timin.
Ez Gelencsér Timi bevett módszere a rontás ellen
Azonban a gyönyörű sportoló mégis szükségét érezte annak, hogy szó szerint lekaratézza magáról az átkokat 2026-ra.
„Én, ahogy lekaratézom magamról az átkot, hogy ne jöjjön velem 2026-ra”
- írta vicces videójához Gelencsér Tímea, amihez még hozzátette: „100% működik!!!”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre