Nincs vadítóbb: hóesésben táncolt falatnyi ruhában Gelencsér Timi - Videó

Bármit is csinál az influenszer az garantált siker. Gelencsér Tímea az egyik legszebb magyar nő.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.05. 11:30
influenszer gelencsér tímea gelencsér timi hóesés tánc

Gelencsér Timi, a 2016-os Miss World Hungary győztese, hivatalosan diplomás nő. Szépségkirálynő, modell, sportoló és televíziós személyiség, műsorvezető, aki 2024 őszétől az RTL Hell Boxing Kings műsorát vezeti Szujó Zoltán mellett.

Gelencsér Timi
Gelencsér Timi 

Gelencsér Timi életének már gyermekkora óta fontos részét képezi a sport, 10 éven át Fit-Kid és akrobatikus showtánc versenyzőként vett részt. S azóta is szerves része a sport az életének. Aminek szemmel látható eredménye, hogy egyfolytában bomba formában van. Így nem meglepő, amikor testhez simuló miniruhákat választ magának egy-egy esemény alkalmával. Így tett szilveszterkor is, amikor is egy erősen szaggatott rózsaszín ruhácskába bujtatta bomba testét. A látvány már önmagában észveszejtő, de még ezt is tudta tetézni az influenszer sportoló. Gelencsér Tímea ugyanis Instagram-oldalán megosztott szilveszteri képgalériájának egyik fejezetében nyitott kabátba táncol csábítóan a mesés hóesésbe. A látvány pedig önmagáért beszél. 

„Hello 2026 BÚÉK” – írta bejegyzésében Gelencsér Timi. 

Íme Gelencsér Timi csábító tánca a hóesésben: 

