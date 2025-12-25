RETRO RÁDIÓ

Meghitt, szerelmes fotóval üzent karácsonyra Gelencsér Timi

A közösségi oldalán mutatta meg a képet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.25. 15:00
szerelem ünnep Gelencsér Timi karácsony

Gelencsér Timi le sem tagadhatná, hogy a karácsony az egyik kedvenc ünnepe, hiszen már szenteste is jelentkezett olyan tartalmakkal, amelyek arra utaltak, hogy már nagyon várja, hogy jöjjön a karácsony.

G_R_7833
Gelencsér Timi meghitt fotóval jelentkezett Fotó: Gáll Regina /  Metropol

Gelencsér Timi üzent karácsonyra a követőinek

A csinos műsorvezető most egy újabb fotóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ezen az látható, ahogy a párjával, Simon Mátyással a karácsonyfák előtt ülnek, közöttük pedig ott van a kutyájuk, Füge is.

Boldog Karácsonyt kívánunk sok-sok szeretettel

- üzente a követőinek Gelencsér Timi.

Mutatjuk a csinos műsorvezető meghitt, karácsonyi fotóját:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu