Meghitt, szerelmes fotóval üzent karácsonyra Gelencsér Timi
A közösségi oldalán mutatta meg a képet.
Gelencsér Timi le sem tagadhatná, hogy a karácsony az egyik kedvenc ünnepe, hiszen már szenteste is jelentkezett olyan tartalmakkal, amelyek arra utaltak, hogy már nagyon várja, hogy jöjjön a karácsony.
Gelencsér Timi üzent karácsonyra a követőinek
A csinos műsorvezető most egy újabb fotóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ezen az látható, ahogy a párjával, Simon Mátyással a karácsonyfák előtt ülnek, közöttük pedig ott van a kutyájuk, Füge is.
Boldog Karácsonyt kívánunk sok-sok szeretettel
- üzente a követőinek Gelencsér Timi.
Mutatjuk a csinos műsorvezető meghitt, karácsonyi fotóját:
