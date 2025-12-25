Meghitt, szerelmes fotóval üzent karácsonyra Gelencsér Timi

Gelencsér Timi le sem tagadhatná, hogy a karácsony az egyik kedvenc ünnepe, hiszen már szenteste is jelentkezett olyan tartalmakkal, amelyek arra utaltak, hogy már nagyon várja, hogy jöjjön a karácsony.

Gelencsér Timi meghitt fotóval jelentkezett Fotó: Gáll Regina / Metropol

Gelencsér Timi üzent karácsonyra a követőinek

A csinos műsorvezető most egy újabb fotóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ezen az látható, ahogy a párjával, Simon Mátyással a karácsonyfák előtt ülnek, közöttük pedig ott van a kutyájuk, Füge is.

Boldog Karácsonyt kívánunk sok-sok szeretettel

- üzente a követőinek Gelencsér Timi.

Mutatjuk a csinos műsorvezető meghitt, karácsonyi fotóját: