RETRO RÁDIÓ

Gyönyörű mennyasszony Balogh Eleni, esküvői ruhában pózol a Szerencselány

A szépségkirálynő és kedvese egy magazin címlapján pózolnak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 08:30
Balogh Eleni esküvő fotózás

Az egykori Miss Balaton-győztes, Balogh Eleni és Soós Dávid már több mint tíz éve ismerik egymást, kapcsolatuk pedig új mérföldkőhöz érkezett a lánykéréssel. A szerelmesek 2027-re tervezik az esküvőt, ám már most belevágtak az előkészületekbe.

Balogh Eleni és vőlegénye csodaszép fotózáson vett részt
Balogh Eleni és szerelmes meglepte a rajongókat Fotó: TV2 / hot! magazin

Balogh Eleni és vőlegénye csodaszép fotózáson vett részt

Balogh Eleni és vőlegénye egy varázslatos hangulatú fotózáson vettek részt, amelyen a modell elegáns, fehér menyasszonyi ruhában, labdarúgó kedvese pedig szürke öltönyben pózolt. A TV2 Szerencselányának kapcsolata tinédzserkorukra nyúlik vissza, és egy romantikus lánykérés adta meg a kezdőlökést a szervezéshez.

A modell Instagram-oldalára feltöltött fotók sok követőt megleptek, hiszen első pillantásra valódi esküvői képeknek tűntek, ám valójában az Esküvő Classic magazin címlapjára készültek. Az esküvő tehát még várat magára, de a nagy nap hangulatából már most ízelítőt kaphattak a rajongók.

A menyasszony romantikus fotója ide kattintva tekinthető meg. A hozzászólók szünet nélkül dicsérték a szerelmespár fotóját, a jegyespárról sugárzik a boldogság és az izgalom, a közeledő esküvőjük miatt.

„Gyönyörű pár”

„Ámulatba ejtő gyönyörűség” - záporoztak a dicsérő kommentek a rajongóktól.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu