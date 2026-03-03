Gyönyörű mennyasszony Balogh Eleni, esküvői ruhában pózol a Szerencselány

Az egykori Miss Balaton-győztes, Balogh Eleni és Soós Dávid már több mint tíz éve ismerik egymást, kapcsolatuk pedig új mérföldkőhöz érkezett a lánykéréssel. A szerelmesek 2027-re tervezik az esküvőt, ám már most belevágtak az előkészületekbe.

Balogh Eleni és szerelmes meglepte a rajongókat Fotó: TV2 / hot! magazin

Balogh Eleni és vőlegénye csodaszép fotózáson vett részt

Balogh Eleni és vőlegénye egy varázslatos hangulatú fotózáson vettek részt, amelyen a modell elegáns, fehér menyasszonyi ruhában, labdarúgó kedvese pedig szürke öltönyben pózolt. A TV2 Szerencselányának kapcsolata tinédzserkorukra nyúlik vissza, és egy romantikus lánykérés adta meg a kezdőlökést a szervezéshez.

A modell Instagram-oldalára feltöltött fotók sok követőt megleptek, hiszen első pillantásra valódi esküvői képeknek tűntek, ám valójában az Esküvő Classic magazin címlapjára készültek. Az esküvő tehát még várat magára, de a nagy nap hangulatából már most ízelítőt kaphattak a rajongók.

A menyasszony romantikus fotója ide kattintva tekinthető meg. A hozzászólók szünet nélkül dicsérték a szerelmespár fotóját, a jegyespárról sugárzik a boldogság és az izgalom, a közeledő esküvőjük miatt.

„Gyönyörű pár”

„Ámulatba ejtő gyönyörűség” - záporoztak a dicsérő kommentek a rajongóktól.