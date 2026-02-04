Vőlegényével együtt elhagyta az országot a magyar szépségkirálynő!

Balogh Eleni most friss képeket tett közzé az Instagram-oldalán, ahol egy nem várt bejelentéssel érkezett. A modell elhagyta az országot, aggodalomra azonban semmi ok, csupán egy nyaralás miatt repült ilyen messzire, a fotók alapján pedig az is kiderült, hogy nem egyedül ment, vőlegénye is vele tartott.

Balogh Eleni párjával utazott Dubajba (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Balogh Eleni vőlegényével elrepült az országból

A közösségi médiában igen aktív életet élő modell, Balogh Eleni és vőlegénye, Soós Dávid labdarúgó hosszú útra indultak. A Szerencsekerék sztárja Dubajba repült szerelmével, ahol a munka mellett egy kis feltöltődésre is időt szakítottak.

A TV2 szerencselánya most Instagram-oldalán friss képekkel számolt be a varázslatos utazásukról, hazai sztárjaink kedvenc üdülőhelyére. Habár utazásuk célja részben a munka, a szerelmespár azért igyekszik kiélvezni Dubaj szépségeit is.

A fiatal jegyespár sokak számára az igaz szerelem megtestesítője, hiszen kapcsolatuk tinédzserkorban kezdődött és azóta is töretlenül tart. A 2019-es Miss Balaton szépségverseny győztese és vőlegénye nagy figyelmet fordítanak a rohanó hétköznapok mellett a romantikára is, ezért amikor csak tehetik kihasználják az ilyen ritka és különleges pillanatokat.

Balogh Eleni és Soós Dávid Dubajban ünneplik a Valentin-napot (Fotó: Balogh Eleni / Facebook)

Duba, tenger és varázslat

Trópusi éghajlat, vakítóan kék tenger és csodás pálmafák veszik körbe Balogh Elenit, minden adott egy tökéletes utazáshoz. A Szerencsekerék háziasszonya programokban sem szenved hiányt, luxusjachton hajózás, romantikus esti séták és matcha kóstolás tölti ki jelenleg a szépségkirálynő mindennapjait. Ez azonban még nem minden: habár gyönyörű helyeken jár a modell, még utazása során sem felejtheti el, hogy bizony várja a munka.

Balogh Eleni és Soós Dávid ugyanis nem csak a tenger látványa miatt utaztak Dubajba, hanem kötelességeik is odaszólították őket. A modellt és szerelmét számos forgatásra kérték fel, amelyre természetesen nem tudtak nemet mondani.

A fiatal pár közösségi oldalán most is odafigyel, hogy elárasszák követőiket izgalmas tartalmakkal, és hogy egy kicsit mindannyian a részesévé váljunk a csodás útnak. Képeik pedig arra engednek következtetni, hogy Balogh Eleni és párja Dubaj legszebb szerelmespárjává avanzsált.