Vőlegényével együtt elhagyta az országot a magyar szépségkirálynő!
A gyönyörű magyar modell és párja maguk mögött hagyták Magyarországot és a Közel-Keletre utaztak. Balogh Eleni és párja méltó módon ünneplik a Valentin-napot.
Balogh Eleni most friss képeket tett közzé az Instagram-oldalán, ahol egy nem várt bejelentéssel érkezett. A modell elhagyta az országot, aggodalomra azonban semmi ok, csupán egy nyaralás miatt repült ilyen messzire, a fotók alapján pedig az is kiderült, hogy nem egyedül ment, vőlegénye is vele tartott.
Balogh Eleni vőlegényével elrepült az országból
A közösségi médiában igen aktív életet élő modell, Balogh Eleni és vőlegénye, Soós Dávid labdarúgó hosszú útra indultak. A Szerencsekerék sztárja Dubajba repült szerelmével, ahol a munka mellett egy kis feltöltődésre is időt szakítottak.
A TV2 szerencselánya most Instagram-oldalán friss képekkel számolt be a varázslatos utazásukról, hazai sztárjaink kedvenc üdülőhelyére. Habár utazásuk célja részben a munka, a szerelmespár azért igyekszik kiélvezni Dubaj szépségeit is.
A fiatal jegyespár sokak számára az igaz szerelem megtestesítője, hiszen kapcsolatuk tinédzserkorban kezdődött és azóta is töretlenül tart. A 2019-es Miss Balaton szépségverseny győztese és vőlegénye nagy figyelmet fordítanak a rohanó hétköznapok mellett a romantikára is, ezért amikor csak tehetik kihasználják az ilyen ritka és különleges pillanatokat.
Duba, tenger és varázslat
Trópusi éghajlat, vakítóan kék tenger és csodás pálmafák veszik körbe Balogh Elenit, minden adott egy tökéletes utazáshoz. A Szerencsekerék háziasszonya programokban sem szenved hiányt, luxusjachton hajózás, romantikus esti séták és matcha kóstolás tölti ki jelenleg a szépségkirálynő mindennapjait. Ez azonban még nem minden: habár gyönyörű helyeken jár a modell, még utazása során sem felejtheti el, hogy bizony várja a munka.
Balogh Eleni és Soós Dávid ugyanis nem csak a tenger látványa miatt utaztak Dubajba, hanem kötelességeik is odaszólították őket. A modellt és szerelmét számos forgatásra kérték fel, amelyre természetesen nem tudtak nemet mondani.
A fiatal pár közösségi oldalán most is odafigyel, hogy elárasszák követőiket izgalmas tartalmakkal, és hogy egy kicsit mindannyian a részesévé váljunk a csodás útnak. Képeik pedig arra engednek következtetni, hogy Balogh Eleni és párja Dubaj legszebb szerelmespárjává avanzsált.
