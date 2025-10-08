A magyar sztárok nem tudnak leállni az utazással: mutatjuk, hol lazulnak a hazai celebek

Curtis Kínában? Igen, jól olvastad. Miközben itthon már előkerülnek a kabátok és a pumpkin spice latték, a hazai hírességek úgy döntöttek, hogy meghosszabbítják a nyarat. A közösségi oldalak tele vannak napsütötte strandokkal, kék tengerrel, koktélokkal és azzal az életérzéssel, amit a legtöbben augusztus végén kénytelenek elengedni – ők viszont nem. Míg mi itthon a fűtést kapcsolgatjuk és a kabátot keressük, ők napfényben fürdenek, egzotikus koktélokat kortyolnak, és Instagram‑történeteikkel újra meg újra bizonyítják: a nyár nem a naptárhoz kötött, hanem életérzés kérdése.

Curtis az Ázsia Expressz utazása után most Kínában landolt (Fotó: Máté Krisztián/ Metropol)

Curtis nem az egyetlen

A rapper ezúttal nem pihenni utazott, hanem egy különleges projekt miatt repült a világ túlsó felére: Németh Vinivel, Ádám Sofi korábbi párjával közösen forgat új klipet. Ha már ott van, persze a munkát egy kis kikapcsolódással is összeköti. Instagramján sorra jelennek meg a látványos képek — hol a fényárban úszó felhőkarcolók között, hol pedig tradicionális kínai díszletek előtt pózol, mintha egy nagyszabású film forgatásán lenne. Curtis mindig is az a típus volt, aki imád új helyeket felfedezni, és most sem tett kivételt: Kínába utazott, ahol nemcsak a videóklipjén dolgozik, hanem közben a helyi kultúra különleges hangulatát is magába szívja. A távoli ország inspiráló világát láthatóan élvezi – posztjai alapján egyszerre dolgozik és él át egy életre szóló élményt.

A BSW Cipruson

A BSW duó és Metzker Viki ezúttal Ciprusra utazott, ahol az ősz beköszöntével is nyárias a hangulat – októberben is bőven 30 fok körül mozog a hőmérséklet, így nem csoda, hogy a csapat inkább a napsütést választotta a stúdió helyett. Viki és Gaben nyaralása romantikusra, viccesre és őszintére sikerült és még BSW Matyi is benézett egy közös fotóra.

A közösségi oldalaikon megosztott fotókból látszik, igazán tudják, hogy kell pihenni és élvezni a nyári hangulatot: koktél a kézben, hullámok a háttérben, nevetés és jókedv – pont olyan, ahogy egy igazi őszi feltöltődésnek kell kinéznie. A BSW tagjai és Metzker Viki láthatóan imádják a sziget laza ritmusát, és nem kizárt, hogy a következő slágerükbe is belecsempészik majd ezt a gondtalan, napsütötte hangulatot. Ciprus tehát most nemcsak pihenésre, hanem kreatív energiagyűjtésre is tökéletes helyszínnek bizonyulhat számukra.