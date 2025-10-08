A magyar sztárok nem tudnak leállni az utazással: mutatjuk, hol lazulnak a hazai celebek

Ősz van, de a magyar sztárok nem állnak meg! Curtis már Kínában forgat, Tolvai Reni Görögországban töltődik, BSW és Metzker Viki Cipruson élvezi a napsütést, míg Balogh Eleni Dominikán napozik. A szezon után is tart a nyaralási láz – mintha a szürke őszi napok nem is léteznének.
Curtis Kínában? Igen, jól olvastad. Miközben itthon már előkerülnek a kabátok és a pumpkin spice latték, a hazai hírességek úgy döntöttek, hogy meghosszabbítják a nyarat. A közösségi oldalak tele vannak napsütötte strandokkal, kék tengerrel, koktélokkal és azzal az életérzéssel, amit a legtöbben augusztus végén kénytelenek elengedni – ők viszont nem. Míg mi itthon a fűtést kapcsolgatjuk és a kabátot keressük, ők napfényben fürdenek, egzotikus koktélokat kortyolnak, és Instagram‑történeteikkel újra meg újra bizonyítják: a nyár nem a naptárhoz kötött, hanem életérzés kérdése.
A rapper ezúttal nem pihenni utazott, hanem egy különleges projekt miatt repült a világ túlsó felére: Németh Vinivel, Ádám Sofi korábbi párjával közösen forgat új klipet. Ha már ott van, persze a munkát egy kis kikapcsolódással is összeköti. Instagramján sorra jelennek meg a látványos képek — hol a fényárban úszó felhőkarcolók között, hol pedig tradicionális kínai díszletek előtt pózol, mintha egy nagyszabású film forgatásán lenne. Curtis mindig is az a típus volt, aki imád új helyeket felfedezni, és most sem tett kivételt: Kínába utazott, ahol nemcsak a videóklipjén dolgozik, hanem közben a helyi kultúra különleges hangulatát is magába szívja. A távoli ország inspiráló világát láthatóan élvezi – posztjai alapján egyszerre dolgozik és él át egy életre szóló élményt.
A BSW duó és Metzker Viki ezúttal Ciprusra utazott, ahol az ősz beköszöntével is nyárias a hangulat – októberben is bőven 30 fok körül mozog a hőmérséklet, így nem csoda, hogy a csapat inkább a napsütést választotta a stúdió helyett. Viki és Gaben nyaralása romantikusra, viccesre és őszintére sikerült és még BSW Matyi is benézett egy közös fotóra.
A közösségi oldalaikon megosztott fotókból látszik, igazán tudják, hogy kell pihenni és élvezni a nyári hangulatot: koktél a kézben, hullámok a háttérben, nevetés és jókedv – pont olyan, ahogy egy igazi őszi feltöltődésnek kell kinéznie. A BSW tagjai és Metzker Viki láthatóan imádják a sziget laza ritmusát, és nem kizárt, hogy a következő slágerükbe is belecsempészik majd ezt a gondtalan, napsütötte hangulatot. Ciprus tehát most nemcsak pihenésre, hanem kreatív energiagyűjtésre is tökéletes helyszínnek bizonyulhat számukra.
Tolvai Reni még szeptemberben utazott el egy kis mediterrán feltöltődésre, úti célja pedig Görögország volt. Az énekesnő Instagramját ellepték a dögös fotók, a fehérre meszelt házak és a kristálytiszta tenger képei – mintha a nyár még mindig tartana.
Posztjai igazi „nyár, ne hagyj el!” hangulatot árasztanak: napbarnított bőr, lenge nyári ruhák, tengerparti vacsorák és gondtalan pillanatok a naplementében. A rajongók szerint Tolvai Renáta ritkán tűnt ennyire felszabadultnak és sugárzónak. Láthatóan minden percét élvezte a szeptemberi pihenésnek. A mediterrán nyugalom és a görög életérzés valószínűleg nemcsak kikapcsolódást, hanem inspirációt is adott neki.
Kísértés Brigi és Kísértés Máté párosa ezúttal is a napfényes kikapcsolódást választotta, a legfrissebb bejegyzéseik alapján pedig úgy tűnik, Dubaj is bekerült a kedvenc úti céljaik közé. A Máté–Brigi duó a város modern luxusát és látványos helyszíneit élvezi, miközben követőik bepillantást nyerhetnek abba, hogyan telik egy igazi sztárpáros napja a felhőkarcolók és sivatagi naplementék között. Láthatóan nemcsak pihennek, hanem inspirációt is gyűjtenek – hiszen náluk a romantika és a kaland kéz a kézben jár.
Balogh Eleni ezúttal igazán magasra tette a lécet: nem elégedett meg egyetlen úti céllal, hiszen az ősz folyamán Dubajban és Dominikán is megfordult. Bejegyzései alapján egyértelmű, hogy a karibi életérzés nem csak legenda – a pálmafák, a hófehér homokos partok és a ragyogó napsütés minden fotóján átüt.
Eleni láthatóan imádja a trópusi hangulatot, és posztjai alapján minden pillanatot kiélvezett, legyen szó koktélozásról a tengerparton, munkáról vagy akár egy sétáról a naplementében. Az Instagram-oldalán megosztott nyaralós képeit nézve (melyek ITT érhetőek el) szinte elfelejthetjük, hogy idehaza már javában beköszöntött a hűvös ősz. A fiatal sztár számára ez az utazás nemcsak pihenés volt, hanem igazi feltöltődés is – pont az a fajta luxusnyaralás, amiről sokan csak álmodnak.
A hazai sztárok idén teljesen újraértelmezték az őszt: a hűvös reggelek helyett trópusi napsütés, a szürke városok helyett türkizkék tenger, a kabátok helyett bikinik kerültek elő. Curtis, Metzker Viki, BSW, Tolvai Reni, Máté-Brigi és Balogh Eleni bebizonyította, hogy a nyár hangulatát ősszel is meg lehet élni – csak a helyszín és a kedv kell hozzá.
A legnagyobb meglepetést Curtis szerezte, aki Kínába utazott klipforgatásra – nem kis vállalás, hiszen egyszerre dolgozik és felfedez. A részletekről egyelőre hallgat, de a rajongók már izgatottan várják az új videót.
Egy dolog biztos: az ősz még sosem volt ennyire forró a hazai sztárvilágban. A hírességek néhány jól időzített utazással és látványos fotóval gondoskodnak arról, hogy a közösségi média továbbra is nyári hangulatban égjen.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.