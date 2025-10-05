Curtis az Ázsia Expresszben történt rendőr balhéról: „Dehogy kérek bocsánatot!”

Ha jól emlékszünk, az Ázsia Expressznek négy olyan évada is akadt, ahol így vagy úgy, de rendőrségi beavatkozásra került sor. 2019-ben Srí Lankán került bajba az egész stáb, amikor a helyiek egy csoportja úgy érezte, hogy a vallásukban sértette meg őket Bereczki Krisztián és Bohos Kornél. A testépítő páros akkor esküvői népviseletben versenyeztek egy feladat kapcsán, amiből az akkori helyi feszült, politikai helyzetben komoly balhé kerekedett és az Ázsia Expressz stábjának el is kellett hagynia az országot. 2023-ban Mexikóban robbant ki egy balhé, amikor is egy helyi kihívta a rendőrséget az éppen szállást kereső Alekoszra és Varsányi Rékára, tavaly pedig egy tajvani rendőr rágott be a szabálytalanul stoppoló Krausz Gáborra, akire a fegyverét is ráfogta. Akkor az Ázsia Expressz producerei léptek közbe, hiszen a sztárséfet be is vitték a kapitányságra.

Curtisnek eszében sincs bocsánatot kérni azért, amit az Ázsia Expressz forgatásán tett (Fotó: TV2)

Curtis ma is pontosan ugyanazt tenné, amit az Ázsia Expressz forgatásán

Az Ázsia Expressz idei évadában pedig Bódi Megyer került bajba, miután Curtis lenyúlta az ikrek medáljait tartalmazó ládikát, amit eldugott egy helyi rendőrőrsön. Az Ázsia Expressz – Kibeszélő legfrissebb epizódjában ez a téma is szóba került. Curtis még ma is jót nevet a történteken, míg Bódi Megyer szerint túlzás volt, amit a rapper művelt.

Jó volt szívatni! De nem gondoltam, hogy ennyire be fog rágni erre… Szerintem k.rva vicces volt és kész!

„Akkor tetszett igazán, amikor kezdett berágni! Bármikor újra csinálnám és nem csinálnám másképp. Én beh.gyoztam volna, ha elviszi a rendőr! Dehogy kérek elnézést!” – tárta szét a karját a TV2 stúdiójában Curtis, akit Megyer próbált meggyőzni arról, hogy bizony lenne miért elnézést kérnie tőle.

Curtis simán lenyúlta a Bódi tesók medáljait (Fotó: TV2)

Bódi Megyer: „Nagyon ideges voltam...”

„Utólag nézve vicces volt a srác, de szerintem azért egy kicsit túlvitte. De Curtis hazudott! Konkrétan egy hazugságra alapult az egész. A vicc az olyan, amikor valakit megheccelsz, de ez már átment egy kicsit komolyabb dologba, hiszen látható, hogy engem konkrétan a rendőrség zavart ki. Tény és való, hogy konkrétan kicsi kellett ahhoz, hogy ténylegesen lekapcsoljanak. Szóval, nagyon ideges voltam!” – emlékezett vissza a csúnyán megszívatott Bódi Megyer.



