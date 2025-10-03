Németh Kristóf az Ázsia Expresszről: „Kicsit mindannyian állatokká váltunk!”

Nem lehet mondani, hogy Németh Kristóf nem vette ki a részét az Ázsia Expressz 2025 legnagyobb botrányaiból, hiszen bőven akadt nézeteltérése a játékban töltött hetei alatt. Sőt, sokáig úgy tűnt, hogy a közte és Tallós Rita között kirobbant konfliktus akár a pálmát is elviheti a műsor hatodik évadában. Aztán jött a döntő hét előtti néhány nap és a színész ügyes-bajos dolgai, így szépen lecsorogtak az első helyekről. Sőt, mára már a dobogóra sem férne fel velük. Lapunk most arra kérte a Fórum Színház igazgatóját, hogy értékelje az Ázsia Expressz friss eseményeit.

Németh Kristóf maga az élő zenmester az Ázsia Expressz még játékban lévő karaktereihez képest (Fotó: TV2)

Németh Kristóf szerint az Ázsia Expressz egyre durvul

„Őszintén szólva az egyik szemem sír, a másik nevet, amikor esténkét nézem az Ázsia Expressz epizódjait. Nagyon sajnálom, hogy ezeket a kalandokat már nem élhettük meg Leventével, mert piszkosul jól mentünk és még bőven volt bennünk energia és elszántság is, amikor kiestünk” – kezdte lapunknak a színházigazgató.

Másrészről viszont nem bánom, hogy az utolsó szakaszokon nem vehettünk részt, hiszen ahogy látom, már tényleg mindenkiről lehullott a lepel, vagy az álarc. Még azokról játékosokról is, akik viszonylag sokáig voltak képesek magukon tartani. Sokáig abban a hitben voltam, hogy a mi nézeteltéréseink, vagy éppen vitáink durvák voltak, de valójában nem léptünk át bizonyos határokat. Na, ezek a határok, az utolsó etapokban nem csak, hogy elmosódtak, de el is tűntek

– mondta Németh Kristóf, aki mostanra igazi Ázsia Expressz rajongóvá vált és hétköznap esténként együtt izgul azzal a sok százezer nézővel, akiket rabul ejtett a TV2 sikerműsora.

Németh Kristóf szerint az Ázsia Expressz 6 évada alatt nem volt ilyen sok balhé korábban, mint a mostani szériában (Fotó: TV2)

Németh Kristóf az Ázsia Expressz szereplőkről:„Kicsit mindannyian állatokká, ösztönlényekké váltunk”

„Persze az is igaz, hogy éppen ez az egyik varázsa ennek a műsornak, hiszen a nézők pontosan a folyamatos feszültségek, balhék miatt ülnek le minden este a képernyők elé. Az Ázsia Expressz egy monumentális és informatív emberkísérlet, ami ráadásul mesés környezetben történik. Hát mi ez, ha nem a tuti recept?” – tette fel a költői kérdést a Fórum Színház igazgatója, aki hozzátette: „Izgalmas látni, hogy kiből, mit hoz ki a nélkülözés, a folyamatos harc és a teljes és tökéletes elszeparáltság. Azt is izgalmas figyelni, hogy a nézőkben milyen gondolatokat ébresztenek a most zajló események és milyen indulatok gerjednek az online térben. A saját bőrömön is megtapasztaltam, hogy milyen hirtelen alakulnak át a vélemények. Gyakorlatilag huszonnégy óra elég ahhoz, hogy a legkedveltebb játékosból a legutáltabbig eljusson az ember és persze fordítva. Sőt, még most is vissza-visszatér a nevem a kommentszekcióban. Vannak nézők, akik a most zajló események kapcsán kezdik megérteni, hogy miért is viszonyultam egyes játékosokhoz úgy, ahogy. Vastag Csaba, már a mi kiesésünk előtt megfogalmazta azt a gondolatot, ami a legjobban leírja mindazt, ami az Ázsia Expresszben zajlott és egyre inkább zajlik.”

Kicsit mindannyian állatokká, ösztönlényekké váltunk. Akkor erősnek tűnt ez a gondolat, de nincs már udvariaskodás és ez az állapot csak fokozódni fog, hiszen most pénteken már a döntő hétre való bejutás a tét

– fogalmazott az idei Ázsia Expressz veteránja.