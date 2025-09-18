Ázsia Expressz: Németh Kristóf ennek nem fog örülni, csúnyán beleálltak a Bódi tesók

A TV2 kalandreality-je eljutott arra a pontra, ahol a hetek alatt begyűjtött verbális pofonok már túlcsordították azokat a bizonyos poharakat. Az egymással nem szimpatizáló párosok között mostanra kiélesedni látszanak a konfliktusok, és a játékosok egyre kevésbé fogják vissza magukat, miközben kamerák előtt mondják el egymásról a véleményüket. Közeleg az Ázsia Expressz következő nagy csatája…
Nehéz nyomon követni a párosok között hullámzó kapcsolati dinamikát, hiszen ahogyan az az Ázsia Expresszben lenni szokott, idén is láthattunk már ellenségből baráttá és barátból ellenséggé válni a játékospárokat. Nem is kell nagyon messzire mennünk az időben, ha példával szeretnénk élni a fenti állítás igazolására, hiszen a múlt heti hajsza előtt láthattuk és hallhattuk, hogyan feszült egymásnak a Vastag Csaba-Domján Evelin páros és a Bódi tesók. De ide sorolhatjuk az Ázsia Expressz első pillanataiban kialakult Curtis kontra Lakatos Levente harcot is.
A fent említett viták persze idővel elrendeződtek és a helyükön új frontvonalak nyíltak. Ilyen például az a feszültség, ami egyre inkább éleződni látszik Németh Kristóf és a Bódi tesók között. Hogy honnan datálhatjuk a probléma forrását, azt nehéz lenne megmondani, de jól emlékszünk a már emlegetett eggyel korábbi hajszanapra, amikor a Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt páros lábbal szálltak bele a saját igazukért keményen kiálló ikerpárba. Nos, az Ázsia Expressz sajátossága, hogy a viták, amilyen gyorsan kirobbannak, olyan gyorsan el is ülnek, így a csütörtöki adás történései is lehetnek csupán szalmalángok. Mindenesetre Németh Kristóf biztosan nem örül majd, amikor szembesül a Bódi tesók róla alkotott véleményével.
„Álszentnek gondoljuk Kristófot. Mindenkinek belenevet az arcába, vagyis a miénkbe biztosan. Én azt hittem, hogy jóban vagyunk, aztán megint csalódni kell.”
De azt mondom, hogy Isten nem tesz ránk olyan terhet, amit ne bírnánk el
– hangzik majd el Bódi Megyer szájából az Ázsia Expressz csütörtöki adásából. A Bódi tesók tehát elkezdték ismét a szívükre venni a „felnőtt társasjáték” fordulatait. Erre pedig már számos példát láttunk idén és az Ázsia Expressz korábbi évadaiban is. Egy tényezőt azonban sem nekik, sem a többi játékospárnak, sem pedig a nézőknek nem szabad elfelejteniük. Mindenki a 20 millió forintos fődíjért küzd, és amíg ezt a játék szabályai és az alapvető etikai normák szerint teszik, szinte bármi bele is fér.
Egy hangos vitából már győztesen jöttek ki a Bódi tesók:
Mindenesetre Bódi Megyernél és Hunornál ismét szakad a cérna – és nem is fogják vissza magukat –, miközben véleményt formálnak Németh Kristófról. „Kristóf ezzel az álszent, hülye viselkedésével mindig tud valami okosságot mondani. De annyira kamu az egész. A csávó azt hiszi, hogy a Barátok köztben él, pedig már tíz éve nem adják a televízióban. Nagyon nagy színész, te jóisten! Oda nyal, ahova kell. Egy nyali-fali!”
Ez a véleményem és ez nem változik!
– hangzanak el a kemény szavak, majd Megyer beviszi a mélyütést. „Amúgy meg egyszer már kiesett a játékból. Már rég nem kéne itt lennie! Vicc kategória! Ha a jóIstennek van humorérzéke, holnap hajszázni mennek” – mondja dühösen Bódi Megyer. Hogy Németh Kristóf mivel vívta ki az ikrek haragját, az kiderül csütörtök este 19:45-től a TV2 képernyőjén, ahogyan az is, hogy fogott-e a Bódi tesók „átka”, hiszen megtudjuk, melyik két páros lesz ott biztosan a pénteki hajszán.
Németh Kristóf itt még nem állt bele a vitába, de már érik az újabb sztárbalhé:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.