Ázsia Expressz: Németh Kristóf ennek nem fog örülni, csúnyán beleálltak a Bódi tesók

Nehéz nyomon követni a párosok között hullámzó kapcsolati dinamikát, hiszen ahogyan az az Ázsia Expresszben lenni szokott, idén is láthattunk már ellenségből baráttá és barátból ellenséggé válni a játékospárokat. Nem is kell nagyon messzire mennünk az időben, ha példával szeretnénk élni a fenti állítás igazolására, hiszen a múlt heti hajsza előtt láthattuk és hallhattuk, hogyan feszült egymásnak a Vastag Csaba-Domján Evelin páros és a Bódi tesók. De ide sorolhatjuk az Ázsia Expressz első pillanataiban kialakult Curtis kontra Lakatos Levente harcot is.

A Bódi tesók körül az Ázsia Expressz indulása óta áll a bál (Fotó: TV2)

A fent említett viták persze idővel elrendeződtek és a helyükön új frontvonalak nyíltak. Ilyen például az a feszültség, ami egyre inkább éleződni látszik Németh Kristóf és a Bódi tesók között. Hogy honnan datálhatjuk a probléma forrását, azt nehéz lenne megmondani, de jól emlékszünk a már emlegetett eggyel korábbi hajszanapra, amikor a Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt páros lábbal szálltak bele a saját igazukért keményen kiálló ikerpárba. Nos, az Ázsia Expressz sajátossága, hogy a viták, amilyen gyorsan kirobbannak, olyan gyorsan el is ülnek, így a csütörtöki adás történései is lehetnek csupán szalmalángok. Mindenesetre Németh Kristóf biztosan nem örül majd, amikor szembesül a Bódi tesók róla alkotott véleményével.

Németh Kristófnak itt még fogalma sincs, milyen véleményt fogalmaztak meg róla a Bódi tesók (Fotó: TV2)

Újabb Ázsia Expressz balhé a láthatáron…

„Álszentnek gondoljuk Kristófot. Mindenkinek belenevet az arcába, vagyis a miénkbe biztosan. Én azt hittem, hogy jóban vagyunk, aztán megint csalódni kell.”

De azt mondom, hogy Isten nem tesz ránk olyan terhet, amit ne bírnánk el

– hangzik majd el Bódi Megyer szájából az Ázsia Expressz csütörtöki adásából. A Bódi tesók tehát elkezdték ismét a szívükre venni a „felnőtt társasjáték” fordulatait. Erre pedig már számos példát láttunk idén és az Ázsia Expressz korábbi évadaiban is. Egy tényezőt azonban sem nekik, sem a többi játékospárnak, sem pedig a nézőknek nem szabad elfelejteniük. Mindenki a 20 millió forintos fődíjért küzd, és amíg ezt a játék szabályai és az alapvető etikai normák szerint teszik, szinte bármi bele is fér.