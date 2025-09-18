RETRO RÁDIÓ

Ázsia Expressz: Németh Kristóf ennek nem fog örülni, csúnyán beleálltak a Bódi tesók

A TV2 kalandreality-je eljutott arra a pontra, ahol a hetek alatt begyűjtött verbális pofonok már túlcsordították azokat a bizonyos poharakat. Az egymással nem szimpatizáló párosok között mostanra kiélesedni látszanak a konfliktusok, és a játékosok egyre kevésbé fogják vissza magukat, miközben kamerák előtt mondják el egymásról a véleményüket. Közeleg az Ázsia Expressz következő nagy csatája…

Megosztás
Szerző: Buster
Létrehozva: 2025.09.18. 17:15
Németh Kristóf TV2 Ázsia Expressz

Nehéz nyomon követni a párosok között hullámzó kapcsolati dinamikát, hiszen ahogyan az az Ázsia Expresszben lenni szokott, idén is láthattunk már ellenségből baráttá és barátból ellenséggé válni a játékospárokat. Nem is kell nagyon messzire mennünk az időben, ha példával szeretnénk élni a fenti állítás igazolására, hiszen a múlt heti hajsza előtt láthattuk és hallhattuk, hogyan feszült egymásnak a Vastag Csaba-Domján Evelin páros és a Bódi tesók. De ide sorolhatjuk az Ázsia Expressz első pillanataiban kialakult Curtis kontra Lakatos Levente harcot is

Ázsia Expressz Bódi tesók Németh Kristóf Curtis Judie Lakatos Levente Bódi Megyer Bódi Hunor
A Bódi tesók körül az Ázsia Expressz indulása óta áll a bál (Fotó: TV2)

A fent említett viták persze idővel elrendeződtek és a helyükön új frontvonalak nyíltak. Ilyen például az a feszültség, ami egyre inkább éleződni látszik Németh Kristóf és a Bódi tesók között. Hogy honnan datálhatjuk a probléma forrását, azt nehéz lenne megmondani, de jól emlékszünk a már emlegetett eggyel korábbi hajszanapra, amikor a Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt páros lábbal szálltak bele a saját igazukért keményen kiálló ikerpárba. Nos, az Ázsia Expressz sajátossága, hogy a viták, amilyen gyorsan kirobbannak, olyan gyorsan el is ülnek, így a csütörtöki adás történései is lehetnek csupán szalmalángok. Mindenesetre Németh Kristóf biztosan nem örül majd, amikor szembesül a Bódi tesók róla alkotott véleményével.

Ázsia Expressz Bódi tesók Németh Kristóf Curtis Judie Lakatos Levente Bódi Megyer Bódi Hunor
Németh Kristófnak itt még fogalma sincs, milyen véleményt fogalmaztak meg róla a Bódi tesók (Fotó: TV2)

Újabb Ázsia Expressz balhé a láthatáron…

Álszentnek gondoljuk Kristófot. Mindenkinek belenevet az arcába, vagyis a miénkbe biztosan. Én azt hittem, hogy jóban vagyunk, aztán megint csalódni kell.”

De azt mondom, hogy Isten nem tesz ránk olyan terhet, amit ne bírnánk el

 – hangzik majd el Bódi Megyer szájából az Ázsia Expressz csütörtöki adásából. A Bódi tesók tehát elkezdték ismét a szívükre venni a „felnőtt társasjáték” fordulatait. Erre pedig már számos példát láttunk idén és az Ázsia Expressz korábbi évadaiban is. Egy tényezőt azonban sem nekik, sem a többi játékospárnak, sem pedig a nézőknek nem szabad elfelejteniük. Mindenki a 20 millió forintos fődíjért küzd, és amíg ezt a játék szabályai és az alapvető etikai normák szerint teszik, szinte bármi bele is fér.

Egy hangos vitából már győztesen jöttek ki a Bódi tesók:

 

Amúgy meg egyszer már kiesett a játékból. Már rég nem kéne itt lennie!”

Mindenesetre Bódi Megyernél és Hunornál ismét szakad a cérna – és nem is fogják vissza magukat –, miközben véleményt formálnak Németh Kristófról. „Kristóf ezzel az álszent, hülye viselkedésével mindig tud valami okosságot mondani. De annyira kamu az egész. A csávó azt hiszi, hogy a Barátok köztben él, pedig már tíz éve nem adják a televízióban. Nagyon nagy színész, te jóisten! Oda nyal, ahova kell. Egy nyali-fali!”

Ez a véleményem és ez nem változik!

– hangzanak el a kemény szavak, majd Megyer beviszi a mélyütést. „Amúgy meg egyszer már kiesett a játékból. Már rég nem kéne itt lennie! Vicc kategória! Ha a jóIstennek van humorérzéke, holnap hajszázni mennek” – mondja dühösen Bódi Megyer. Hogy Németh Kristóf mivel vívta ki az ikrek haragját, az kiderül csütörtök este 19:45-től a TV2 képernyőjén, ahogyan az is, hogy fogott-e a Bódi tesók „átka”, hiszen megtudjuk, melyik két páros lesz ott biztosan a pénteki hajszán.

Németh Kristóf itt még nem állt bele a vitába, de már érik az újabb sztárbalhé: 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu