Ázsia Expressz: Exkluzív interjút adott Vastag Csaba és Domján Evelin: „Sokat tanultunk egymásról”

Vastag Csaba és Domján Evelin mosolya sem volt őszinte, amikor az Ázsia Expressz első hete után összefutottunk velük a két szakasz közötti, rövid pihenőidőben. Addigra ugyanis szó szerint és átvitt értelemben is a saját bőrükön tapasztalták meg, hogy ebben a formátumban az élet írja a forgatókönyvet és csak a feladatok biztosak. Minden más olyan, mint a kutya vacsorája. Vagy van, vagy nincs, de inkább ez utóbbi érvényesül. Hogy Csaba és Evelin miért mondtak igent a TV2 felkérésére? Nos, ha az indulásnál még tudták is ennek okát, az interjúnk idejére már elfelejtették…

Vastag Csaba és Domján Evelin minden egyes nap a határaikat feszegették az Ázsia Expresszben (Fotó: Bors)

Vastag Csaba az Ázsia Expresszről: „Szerintem minden úgy van kitalálva, hogy eleve ne lehessen megcsinálni”

„Mi is minden nap feltesszük magunknak a kérdést, hogy mit is keresünk mi itt” – kezdte nevetve Vastag Csaba, akitől felesége vette át a szót. „Az a helyzet, hogy a tévéképernyőn keresztül nem jönnek át tökéletesen azok a dolgok, amik itt valójában megtörténnek velünk.”

Nagyon nehéz elképzelni, hogy itt folyamatosan negyven fok van és időnként majdnem száz százalékos a páratartalom.

„Már ez a változás is nagyon embert próbáló egy európai számára. Ehhez jönnek még a fizikai feladatok, amik konkrétan annyira megterhelőek, mintha egy katonai kiképzőtáborban lennénk” – mondta az énekes felesége, akinek szavaira könnyedén rá tudott csatlakozni Csaba is, aki jól láthatóan edzésben volt a forgatás idején. „Ezek a feladatok egy klímás konditeremben is lehetetlennek tűnnének. Szerintem minden úgy van kitalálva, hogy eleve ne lehessen megcsinálni, de a nagy lendületben az ember mégis megcsinálja. Itt mindenkinek át kell lépnie a saját korlátjait. Azt hiszem, hogy minden egyes nap az utolsó kalóriákat is elhasználjuk” – fogalmazott Vastag Csaba.

Vastag Csaba és Domján Evelin az Ázsia Expressz első hetében megszerették ellenfeleiket (Fotó: Fotó: Bors)

„Valakit mindenképpen megsértünk, ha akarjuk, ha nem”

Lapunk arra is kíváncsi volt, hogy a páros milyen taktikával érkezett Malajziába. „Saját magunkkal kapcsolatban állítottunk fel egy taktikát, mivel ismerjük egymást és önmagunkat is, így tudjuk, hogy melyikünk, miben jó. A tájékozódás nem az én erősségem, így ez Evelin reszortja lett. Ha pedig rémisztő, fizikailag nehéz feladattal találjuk magunkat szemben, akkor én teszem oda magam jobban” – fűzte hozzá Vastag Csaba, aki az első hét tapasztalatai alapján még ki merte jelenteni, hogy minden párossal jó kapcsolatot ápolnak, de… „Amikor szavazás van, akkor mindenképpen, mindenkinek tennie kell valakire. Nem szavazhatunk saját magunkra és olyan sincs, hogy nem döntünk. Szóval valakit mindenképpen megsértünk, ha akarjuk, ha nem. Nem tudjuk és nem is akarjuk elhallgatni, hogy vannak olyan barátaink a párosok között, akiket eleve nagyon szeretünk.”

Curtisékkel alapvetően nagyon jóban vagyunk. Mészáros Árpi a családom része. Együtt nőttünk fel. A gond most az, hogy az első héten mindenkivel jóban lettünk

– utalt az énekes arra, hogy tudja, egyre nehezebb és nehezebb döntéseket kell majd meghozniuk a játék előrehaladtával, hiszen ahogy mindenki, ők is győzni érkeztek az Ázsia Expresszbe.