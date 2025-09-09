Ázsia Expressz: Exkluzív interjút adott Vastag Csaba és Domján Evelin: „Sokat tanultunk egymásról”

Aki csak egyetlen napot is eltöltött a TV2 kalandreality-jében, azok egyetértenek abban, hogy életük kalandjában volt részük. Az Ázsia Expressz hol fizikális, hol mentális fájdalmat okoz a versenyzőknek, de egyben komoly lecke is a játékosok számára. Tanulnak önmagukról és egymásról is. Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin a forgatás helyszínén adott interjút lapunknak.
Vastag Csaba és Domján Evelin mosolya sem volt őszinte, amikor az Ázsia Expressz első hete után összefutottunk velük a két szakasz közötti, rövid pihenőidőben. Addigra ugyanis szó szerint és átvitt értelemben is a saját bőrükön tapasztalták meg, hogy ebben a formátumban az élet írja a forgatókönyvet és csak a feladatok biztosak. Minden más olyan, mint a kutya vacsorája. Vagy van, vagy nincs, de inkább ez utóbbi érvényesül. Hogy Csaba és Evelin miért mondtak igent a TV2 felkérésére? Nos, ha az indulásnál még tudták is ennek okát, az interjúnk idejére már elfelejtették…
„Mi is minden nap feltesszük magunknak a kérdést, hogy mit is keresünk mi itt” – kezdte nevetve Vastag Csaba, akitől felesége vette át a szót. „Az a helyzet, hogy a tévéképernyőn keresztül nem jönnek át tökéletesen azok a dolgok, amik itt valójában megtörténnek velünk.”
Nagyon nehéz elképzelni, hogy itt folyamatosan negyven fok van és időnként majdnem száz százalékos a páratartalom.
„Már ez a változás is nagyon embert próbáló egy európai számára. Ehhez jönnek még a fizikai feladatok, amik konkrétan annyira megterhelőek, mintha egy katonai kiképzőtáborban lennénk” – mondta az énekes felesége, akinek szavaira könnyedén rá tudott csatlakozni Csaba is, aki jól láthatóan edzésben volt a forgatás idején. „Ezek a feladatok egy klímás konditeremben is lehetetlennek tűnnének. Szerintem minden úgy van kitalálva, hogy eleve ne lehessen megcsinálni, de a nagy lendületben az ember mégis megcsinálja. Itt mindenkinek át kell lépnie a saját korlátjait. Azt hiszem, hogy minden egyes nap az utolsó kalóriákat is elhasználjuk” – fogalmazott Vastag Csaba.
Lapunk arra is kíváncsi volt, hogy a páros milyen taktikával érkezett Malajziába. „Saját magunkkal kapcsolatban állítottunk fel egy taktikát, mivel ismerjük egymást és önmagunkat is, így tudjuk, hogy melyikünk, miben jó. A tájékozódás nem az én erősségem, így ez Evelin reszortja lett. Ha pedig rémisztő, fizikailag nehéz feladattal találjuk magunkat szemben, akkor én teszem oda magam jobban” – fűzte hozzá Vastag Csaba, aki az első hét tapasztalatai alapján még ki merte jelenteni, hogy minden párossal jó kapcsolatot ápolnak, de… „Amikor szavazás van, akkor mindenképpen, mindenkinek tennie kell valakire. Nem szavazhatunk saját magunkra és olyan sincs, hogy nem döntünk. Szóval valakit mindenképpen megsértünk, ha akarjuk, ha nem. Nem tudjuk és nem is akarjuk elhallgatni, hogy vannak olyan barátaink a párosok között, akiket eleve nagyon szeretünk.”
Curtisékkel alapvetően nagyon jóban vagyunk. Mészáros Árpi a családom része. Együtt nőttünk fel. A gond most az, hogy az első héten mindenkivel jóban lettünk
– utalt az énekes arra, hogy tudja, egyre nehezebb és nehezebb döntéseket kell majd meghozniuk a játék előrehaladtával, hiszen ahogy mindenki, ők is győzni érkeztek az Ázsia Expresszbe.
Vastag Csaba és Domján Evelin is szeretnek és tudnak is jól kinézni a hétköznapjaikban. Így adta magát a kérdés, mihez kezdenek azzal a ténnyel, hogy a forgatások alatt sem idejük, sem lehetőségük nincs arra, hogy reggelente hosszabban időzzenek a fürdőszobában, már ha egyáltalán akad ilyen helyiség ott, ahol szállást találnak. „A tisztálkodás, illetve a tisztán maradás elég nehéz feladat itt. Volt egy olyan, hogy a szálláson egész éjjel mostam, mert végre nyílt rá lehetőségem. Próbálkozunk…” – nevetett Evelin. „A higiénia több szempontból is fontos, sőt, elengedhetetlen. Azt hiszem, tegnapelőtt egy feladat közben Evelin fejébe beleállt egy kapa, ami rozsdás és koszos is volt. Az ilyen sebek kezelése külön feladat” – szögezte le az énekes. Csaba és Evelin négy éve alkotnak egy párt, de még így is sokat tanultak egymásról. „Egy hét telt el, de már ennyi idő alatt is nagyon sokat tanultunk egymásról és még többet fejlődött a kapcsolatunk.”
Ennek az az oka, hogy otthon nem láttuk még egymást olyan szituációkban, amilyenből itt naponta tucatnyi jön szembe velünk.
„Nagyon jól tudunk együttműködni a váratlan szituációkban, és nagyon szépen bánunk egymással a stresszhelyzetekben is, ez megnyugtatott minket. Figyelünk arra, hogy ne bántsuk meg egymást és ne menjen el felesleges idő azzal, hogy vitázunk, hiszen a viták nem oldanak meg semmit” – fogalmazott Vastag Csaba felesége, aki a következő kérdésnél bevallotta, hogy mindketten rengeteg felesleges dolgot pakoltak a bőröndökbe indulás előtt. Ilyen például a több flakon tusfürdő, a hajvasaló és a három hajvágógép, melyeknek nem veszik hasznát a folyamatos rohanásban.
Erős, de jogos kérdés ugyanakkor az is, hogy ki, hogy áll az „gáslástalanság” kérdésével, hiszen ez a kevésbé pozitív emberi tulajdonság szinte elengedhetetlen ahhoz, hogy a párosok fuvart fogjanak, vagy éppen szállást találjanak maguknak az Ázsia Expressz alatt. „Itt a második napon tanulja meg az ember, hogy le kell vetkőznie a gátlásait. Egy ponton túl már úgy lépünk ki az autó elé, és úgy kiabálunk be a kerítéseken, mintha mindig is ezt csináltuk volna. Itt nem minden esetben vagyunk önmagunk. Hogy őszinte legyek, nagyon várom, hogy visszanézhessem magunkat, mert szerintem én teljesen kifordultam önmagamból. A verseny alatt csak az lebeg a szemem előtt, hogy eljussunk oda, ahova kell” – magyarázta Evelin. Vastag Csaba pedig arról beszélt, hogy milyen szemléletváltást hozott benne az első hét. „Amikor elindult a verseny, el sem tudtam képzelni, hogy valaki fel fog minket venni az autójába és elvisz a célunkhoz, vagy beenged minket az otthonába éjszakára.”
Most mondom, ha egyszer hozzánk bekopog valaki, hogy egy ehhez hasonló műsor szereplőjeként szállást kérjen tőlünk, én be fogom engedni, hiszen tudom, mekkora megtiszteltetés ez.
„Már most kötöttünk olyan barátságokat, melyeket szeretnénk majd ápolni, ha hazatértünk. Van olyan szállásadónk, akikkel elérhetőséget cseréltünk, és meg is hívtuk őket Magyarországra. De ígértük már meg például egy bélyegeket gyűjtő helyinek, hogy küldünk neki magyar bélyegeket, ha hazaértünk” – árulta el Vastag Csaba.
