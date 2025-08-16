Nélkülözés, kilátástalanság, lemondás: Vastag Csaba felesége megható vallomást tett

Vastag Csaba felesége, Domján Evelin a születésnapja alkalmából szokatlanul nyílt és megható bejegyzést osztott meg követőivel az Instagramon.

A posztban egy gyermekkori fotó mellett beszélt arról a nehéz útról, amelyen édesanyjával és testvéreivel együtt végigment: a nélkülözés, a kilátástalanság és a lemondások éveiről.

Sok-sok lemondás és kudarc vett körül minket

– írta, hozzátéve, hogy édesanyja minden erejével azon volt, hogy ne szenvedjenek hiányt.

Evelin ma már büszkén vállalja gyökereit, mivel egy apró somogyi faluból, Galambokról indult, és hálás mindazért, amit elért. Külön köszönetet mondott a rengeteg születésnapi jókívánságért is.

A megható vallomás után férje, Vastag Csaba gondoskodott arról, hogy az ünnep valóban emlékezetes maradjon. Egy nagyszabású, kertben tartott meglepetésbulit szervezett, amelyen barátok és családtagok vettek részt. Az este fénypontja a tűzijáték volt, amely az éjszakai égboltot ragyogta be.

A párost a televíziós közönség már jól ismeri, mivel a Nyerő Páros műsorban a második helyen végeztek, és az Origo információi szerint Evelin nem tervez több reality-szereplést, az Ázsia Expressz kedvéért kivételt tett. Ősszel a TV2-n újra láthatjuk őket együtt. Evelin ráadásul több nyelven – angolul, héberül és beásul – is beszél, ami különlegessé teszi a hazai sztárvilágban.

